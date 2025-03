Total happy: Lily Collins feiert ersten Geburtstag als Mama

Lily Collins (36) hat am 18. März ihren 36. Geburtstag gefeiert – und das erstmals als Mutter. In einem emotionalen Instagram-Post teilt die Schauspielerin ihren Fans mit, wie besonders dieser Tag für sie war. Zusammen mit ihrem Ehemann Charlie McDowell (41) und ihrer im Januar geborenen Tochter Tove Jane McDowell verbrachte sie den Tag im engsten Familienkreis. "Mein erster Geburtstag als Mama und ich könnte wirklich nicht glücklicher sein oder mir vorstellen, dass er noch besonderer sein könnte", schreibt Lily zu den neuen Familienfotos, die sie veröffentlichte. "Was für ein magisches Jahr es war und was für ein wunderschönes Jahr ich vor mir habe. Dankbarkeit kann nicht einmal ansatzweise ausdrücken, wie ich mich fühle..."

Seit der Geburt ihrer Tochter gibt Lily ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr neues Leben als Mutter. Zuletzt veröffentlichte sie anlässlich des Internationalen Frauentags einen Beitrag, in dem sie über ihre veränderte Perspektive durch die Geburt von Tove sprach. "Der Feiertag ist dieses Jahr ein wenig anders, da ich eine neue Mutter einer Tochter bin", schrieb sie. Auch kleine Meilensteine wie Toves erster Strandbesuch oder das erste Mal, als sie einen Song von Phil Collins (74) für ihre Tochter spielte, teilte die Emily in Paris-Darstellerin auf Social Media mit ihren Fans.

Auch die Geburt ihrer kleinen Tochter verkündeten Lily und Charlie Ende Januar über Instagram und überraschten damit viele. Die beiden hatten sich für eine Leihmutterschaft entschieden. Das Paar lernte sich 2019 kennen und heiratete zwei Jahre später. Seither sind sie nicht nur privat, sondern auch beruflich ein tolles Team.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025

Instagram / charliemcdowell Lily Collins, Januar 2025

