Alessia Herren startet bei "Unser Supermarkt" neue Karriere

Alessia Herren (23) wagt den Schritt in eine neue Arbeitswelt und startet im Einzelhandel durch. Die TV-Bekanntheit stellt sich ab dem 12. Mai in der neuen Staffel der Dokusoap "Unser Supermarkt – mit Herz und Humor" bei RTLZWEI einer ungewohnten Herausforderung. Das berichtet Presseportal. In einem Kölner Kult-Supermarkt zwischen Eigelstein und Hauptbahnhof wird die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (✝45) Teil des Teams und lernt erstmals den Arbeitsalltag im Supermarkt kennen. Ob Lagerarbeit, Kassenservice oder Kundenkontakt – Alessia packt mit an und wird dabei von Marktchef Udo Ridders tatkräftig unterstützt.

Die Mitarbeiter des Supermarkts werden in der Sendung von einem Kamerateam begleitet, das die bunten und oft turbulenten Geschichten des Arbeitsalltags beleuchtet. Alessia, die bisher neben Instagram und Reality-Projekten keinen klassischen Berufsalltag kannte, gibt in der neuen Staffel erste Einblicke, wie es ihr gelingt, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Fans können gespannt sein, ob sich Alessia ins Team integriert und den Anforderungen, inklusive Pünktlichkeit und Teamarbeit, gewachsen ist. Neben Alessia stoßen noch weitere Neuzugänge zum Team, die den Alltag im Supermarkt zusätzlich aufmischen könnten.

Dass Alessia einen neuen Job hat, hatte sie bereits Anfang April auf Instagram angedeutet. Damals meldete sie sich nach einer kurzen Pause im Netz und erklärte, warum es auf ihrem Profil derzeit so ruhig sei. "Es tut mir so leid, dass aktuell wieder wenig von mir kommt. Es liegt daran, dass ich von zehn bis 18 Uhr arbeiten muss. Wo genau, das erfahrt ihr bald", deutete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin an und ergänzte: "Das Ganze wird auch mit dem Kamerateam begleitet. Die einen oder anderen haben mich schon gesehen und wissen es schon. Deshalb fehlt mir einfach die Zeit, Storys zu machen."

