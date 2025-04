Neuer Job: Deshalb ist Alessia Herren gerade inaktiv im Netz

In den vergangenen Tagen war es merkwürdig ruhig auf dem Instagram-Profil von Alessia Herren (23). Nun meldet sich die Beauty in ihrer Story und klärt auf, wieso. "Es tut mir so leid, dass aktuell wieder wenig von mir kommt. Es liegt daran, dass ich von zehn bis 18 Uhr arbeiten muss. Wo genau, das erfahrt ihr bald", erzählt sie und fügt hinzu: "Das Ganze wird auch mit dem Kamerateam begleitet. Die einen oder anderen haben mich schon gesehen und wissen es schon. Deshalb fehlt mir einfach die Zeit, Storys zu machen."

Als eigentlich Selbstständige sei Alessia so einen straffen Tagesablauf nicht gewöhnt. Im Moment sei alles ganz genau durchgetaktet: "Ich stehe morgens auf, mache meine Tochter fertig, wir frühstücken, mache mich selber fertig. Meine Mama holt die Kleine dann ab [...]. Währenddessen fahre ich dann halt zur Arbeit und arbeite acht Stunden." Von dort aus hole sie ihre Tochter direkt wieder ab, koche zu Hause zu Abend, mache ihr Kind fürs Bett fertig und gehe danach schon bald selbst schlafen. "Das Ganze geht nicht mehr ganz so lang, deshalb habt Geduld – bald bin ich wieder zurück", verrät Alessia. Auch wenn es sehr anstrengend sei, wisse die 23-Jährige, dass sie gerade eine sehr wertvolle Erfahrung mache: "Seit drei Tagen gehe ich das erste Mal einem festen Job nach, bei dem ich morgens aufstehen und pünktlich da sein muss. Und ganz ehrlich? Ich schätze meine Flexibilität umso mehr. Ich bin dankbar für meinen Job, aber noch mehr ziehe ich meinen Hut vor jedem, der täglich hart arbeitet, seine Familie versorgt und durchzieht", gesteht der Realitystar.

Schon während ihrer Zeit im Dschungelcamp hatte die junge Frau über ihre beruflichen Zukunftspläne geplaudert. "Nach dem Dschungelcamp möchte ich eventuell bei ALDI arbeiten, wenn es klappt [...]. Ich möchte als Verkäuferin arbeiten. Die räumen Sachen ein, die sind an der Kasse, die machen alles", erzählte sie. Gut möglich, dass die Tochter von Willi Herren (✝45) ihre Pläne nun in die Tat umgesetzt hat – wenn auch nur, um das Leben als Angestellte mal auszuprobieren.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im November 2024

RTL Alessia Herren im Dschungelcamp 2025

