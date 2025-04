Er zahnt: Lisa Marie Akkaya geht Emilios Wachstum zu schnell

Lisa Marie Akkaya (24) gibt ihren Fans auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. In ihrer aktuellen Story teilte sie nun ein emotionales Update zu ihrem Sohn Emilio, der bald ein halbes Jahr alt wird. Der Junge bekommt gerade seine ersten beiden Zähne, was die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin mit gemischten Gefühlen beobachtet. "Wie schnell wächst unser Baby bitte? Ich könnte heulen, weil alles so schnell geht", schrieb Lisa zu einem Video, in dem sie Emilios Mund zeigte.

Zusätzlich überraschte Emilio seine Eltern mit ersten Vorbereitungen zum Krabbeln: "Er kniet schon immer den ganzen Tag und schafft häufig ein bis zwei 'Schritte' in der Position." Die junge Mutter scheint von Emilios rascher Entwicklung überwältigt zu sein. Sie gab zu, dass sie sich manchmal wünschte, die Zeit könnte etwas langsamer vergehen. "Er wird diesen Monat schon ein halbes Jahr alt. Ich bin nicht ready dafür, er soll für immer so klein bleiben", erklärte die Influencerin wehmütig.

Dass Lisa in ihrer Rolle als Mutter total aufgeht, ist kein Geheimnis: Schon in der vergangenen Woche schwärmte sie total davon, Mama zu sein. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan von der Influencerin wissen, ob sie es bereue, Mutter geworden zu sein. "Um Gottes willen, es ist das Allerschönste, was mir jemals hätte passieren können", betonte sie und ergänzte: "Ich bin so dankbar, Emilio zu haben. Er ist wirklich das tollste kleine Stinkebaby, das ich mir vorstellen kann."

