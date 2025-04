Nach "Are You The One?": Tano und Anna sind jetzt zusammen

Das kam überraschend: Tano und Anna haben ihre Beziehung offiziell gemacht. Während des großen Wiedersehens der aktuellen Are You The One?-Staffel erklärten sie, dass sie sich nach den Dreharbeiten mehrfach getroffen, gemeinsame Reisen unternommen und sogar schon die Familien des jeweils anderen kennengelernt hätten. Tano räumte ein, dass es viel Überzeugungsarbeit gekostet habe, Annas Vertrauen zu gewinnen: "Das hat Wochen, Monate gedauert." Seit Jahresbeginn sind die beiden fest zusammen, und wie Tano betont, laufe es seither "einwandfrei".

Leicht hatten es die beiden allerdings nicht: In der Realityshow war Tano durch Fehltritte aufgefallen, die für Spannungen zwischen ihm und Anna gesorgt hatten. Besonders die Tatsache, dass er mit einer anderen Mitstreiterin intim geworden war, Anna diesbezüglich aber anlog, war für die Studentin eine herbe Enttäuschung. Während Anna sein Verhalten als respektlos empfand, war Tano zunächst völlig anderer Meinung. "Es wurde alles gesagt zwischen uns. Wir kommen da nicht auf einen Nenner. Das Ding ist durch", erklärte sie damals in der Show. Nach der Ausstrahlung entschuldigte Tano sich öffentlich für sein Verhalten und begann, sich Annas Vertrauen wieder zu erarbeiten.

Schon während der Staffel spekulierten die Fans eifrig über eine mögliche Verbindung zwischen den beiden – vor allem, nachdem sie auf einem Festival zusammen gesichtet worden waren. Zu diesem Zeitpunkt waren Anna und Tano allerdings noch kein Paar. Viele Zuschauer hatten Zweifel, ob Anna Tano nach den Ereignissen in der Show erneut eine Chance geben sollte, und äußerten online, dass er nicht der Richtige für sie sei. "Sie verdient was Besseres, warum tut sie sich das an?", schrieb unter anderem ein besorgter Follower auf TikTok.

Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat 2025

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

