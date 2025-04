Neue Details zu Prinz William und Kates Klub-Date enthüllt

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) haben in der Vergangenheit anscheinend nicht nur mit royalen Verpflichtungen für Aufsehen gesorgt. Neue Details über eine ihrer legendären Verabredungen, die sich in den frühen 2000er-Jahren abgespielt haben sollen, wurden nun enthüllt. Wie ehemalige Betreiber des Londoner Nachtklubs Boujis gegenüber dem Magazin Hello! berichteten, genossen die beiden damals einen ihrer berüchtigten "Crackbaby"-Drinks – einen Cocktail auf Basis von Champagner und Passionsfrucht-Wodka, für den die Location bekannt war. Es war ein wildes Date inmitten der pulsierenden Partyszene Londons, das sie sichtlich genossen.

William und Kate sollen während ihres Besuchs im Boujis ausgelassen gefeiert haben. Obwohl das Paar in späteren Jahren für seine Zurückhaltung und Würde bekannt wurde, zeigt diese Episode aus ihren Zwanzigern einen anderen, lebenslustigen Aspekt ihrer Beziehung. Der Klubabend vermittelte laut Quellen den Eindruck eines völlig normalen Paares, das für kurze Zeit dem royalen Protokoll entkommt. Boujis war in den frühen 2000ern nicht nur ein Ort für ausgelassene Feierlichkeiten, sondern auch ein Hotspot für Prominente und Royals gleichermaßen.

Die Partynacht im Boujis ist nur ein kleiner Blick in die Vergangenheit eines Paares, das inzwischen als Synonym für Stabilität und Anstand gilt. William und Kate lernten sich während ihres Studiums in St. Andrews kennen und meisterten seither Herausforderungen wie das immense öffentliche Interesse, familiäre Konflikte und die kürzliche schwere Erkrankung von Kate – eine Erfahrung, die ihre Beziehung laut Experten noch intensiver gemacht hat. Obwohl das königliche Paar heute eher für traditionelle Werte steht, beweist diese Anekdote, dass auch ihre Liebesgeschichte mit jugendlicher Energie begann.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, 2020

Getty Images Prinzessin Kate mit der Nizam-of-Hyderabad-Halskette

