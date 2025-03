Vergangene Jahre schweißten Prinz William und Kate zusammen

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) haben in den vergangenen Jahren einiges durchgestanden, das sie als Paar enorm gefordert hat. Neben den Belastungen der Pandemie, dem Zerwürfnis mit Harry (40) und Meghan (43) sowie den Todesfällen von Prinz Philip (✝99) und Königin Elizabeth (✝96) sorgten vor allem die Krebsdiagnosen von Kate und König Charles III. (76) im Jahr 2024 für einen schweren Einschnitt. Als sich Kate weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog, stand William stets an ihrer Seite. "Es war brutal", resümierte er während seines Besuchs in Kapstadt im November 2024 und ergänzte: "Es war wirklich schwierig, alles andere zu bewältigen und alles auf Kurs zu halten. Ich bin so stolz auf meine Frau und auf meinen Vater, dass sie die Dinge, die sie getan haben, bewältigt haben."

Historikerin Amanda Foreman erklärte gegenüber dem Magazin People: "Das letzte Jahr hätte entweder ihre Ehe zerbrechen oder sie stärker zusammenschweißen können." Dem Paar sei es jedoch gelungen, noch enger zusammenzuwachsen. Kate, die im Januar 2025 offiziell bekannt gab, sich in Remission zu befinden, ist seit Kurzem wieder zu ihren royalen Pflichten zurückgekehrt. Ihre Priorität liegt jedoch nach wie vor auf ihrer Familie, wie auch die Beziehung zu ihren Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) zeigt. Auf die schwierigen Zeiten mit Harry und Meghan geht das Paar weiterhin nicht öffentlich ein und hält sich auch zu Meghans Netflix-Erfolgsserie "With Love, Meghan" bedeckt.

Kate und William lernten sich während ihrer Studienzeit an der Universität von St. Andrews kennen und sind seitdem ein unzertrennliches Team – eine Einheit, die von den Briten bewundert und geschätzt wird. Vor allem Kate wird mit ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit von der britischen Gesellschaft mehr denn je geschätzt. Laut Royal-Biograf Robert Hardman habe sich das Ansehen der Prinzessin innerhalb eines Jahres deutlich gesteigert. Während sie früher vor allem für ihre Anmut und Zurückhaltung bewundert wurde, gilt sie nun als Symbol von Stärke und Durchhaltevermögen.

Getty Images Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate während des Commonwealth-Day-Gottesdienstes, März 2025

