Tishs Verdacht: Ging Billy ihr mit Elizabeth Hurley fremd?

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) heizten kürzlich die Gerüchteküche an. Die Schauspielerin und der Musiker veröffentlichten ein Bild in den sozialen Medien, das den Anschein erweckte, dass sie sich in einer Beziehung befinden. Wie Daily Mail berichtet, soll ihre Verbindung angeblich schon seit den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" im Jahr 2022 bestehen, als Billy noch mit seiner Ex-Frau Tish (57) verheiratet war. Laut einer Quelle habe die Managerin damals den Verdacht gehegt, dass ihr Mann sie mit dem "The Royals"-Star betrügt. "Sie kamen sich bei den Dreharbeiten sehr nahe, und zu sehen, dass sie jetzt zusammen sind, ist ein Schlag ins Gesicht für Tish", offenbart der Insider und fügt hinzu: "Aber es bestätigt auch, dass sie mit ihrem Verdacht wahrscheinlich recht hatte: Sie haben nie aufgehört, in Kontakt zu bleiben."

Ob der Country-Star und Elizabeth tatsächlich ein Paar sind, wissen zu diesem Zeitpunkt wohl nur die beiden. Ihre vermeintliche Liebe sorgt allerdings für geteilte Meinungen. Wie der Informant weiter ausführt, hat insbesondere Billys Familie das Gefühl, dass sie nur "eine Ablenkung" von seiner Ex-Frau Firerose ist, von der er sich vergangenes Jahr scheiden ließ. Die 59-Jährige tue ihm jedoch "gut", da er in ihrer Nähe er selbst sein könne. "Wenn sie Billy Ray auf dem rechten Weg halten kann, umso besser für sie. Die Tatsache, dass sie eine so lange Geschichte mit ihm hat und ihn zu einer Zeit in seinem Leben traf, als es ihm gut ging, ist eine tolle Sache", erklärt der Tippgeber.

Die Gossip Girl-Bekanntheit veröffentlichte den Schnappschuss mit Billy am Ostersonntag auf Instagram. Auf der Aufnahme standen die beiden vor einer grünen Wiese, während der "Achy Breaky Heart"-Interpret seiner angeblich neuen Partnerin einen liebevollen Kuss auf die Wange gab. Eine tatsächliche Bestätigung ihrer Romanze blieb allerdings aus – sie setzte lediglich die Worte: "Frohe Ostern" darunter. Eine Person schien die Vermutungen aber zu verstärken. Elizabeths Sohn Damian (23) kommentierte den Beitrag mit einem Herz- und einem Feier-Emoji, womit er wohl ausdrückte, ihr Verhältnis für gut zu befinden.

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

