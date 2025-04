Darum änderte Herzogin Meghan den Namen ihres Unternehmens

Herzogin Meghan (43) hat in ihrem Podcast "Confessions of a Female Founder" über die Namensänderung ihrer Lifestyle-Marke gesprochen. Ursprünglich wurde das Unternehmen im letzten Jahr unter dem Namen "American Riviera Orchard" gegründet. Kürzlich wurde es jedoch in "As Ever" umbenannt. Meghan erklärte, dass sie den ursprünglichen Namen als "Wortsalat" empfand: "Ich habe 'As Ever' bereits 2022 als potenziellen Namen geschützt und letztlich realisiert, dass dieser immer meine bevorzugte Wahl war", so die Frau von Prinz Harry (40).

Zusammen mit Kadi Lee, der Co-Gründerin der Marke "Highbrow Hippie", sprach Meghan in der Podcast-Folge außerdem über die Bedeutung von Unternehmenswerten und authentischem Community-Engagement. Bei der Namensfindung für ihre Marke sei es ihr wichtig gewesen, Werte und eine klare Botschaft einzubinden. Die Idee hinter dem Namen sei, etwas Zeitloses und Beständiges zu schaffen. Die ruhige Entwicklungszeit nach der Umbenennung sei zudem ein entscheidender Vorteil gewesen, wie Meghan betonte: "Es war wirklich hilfreich, diese stille Phase zu haben, um das Fundament ungestört zu legen." Unter dem neuen Namen "As Ever" brachte die Marke bereits Produkte wie Himbeerkonfitüre, Blütenstreusel und Kräutertee auf den Markt, die sofort ausverkauft waren.

Abseits von Geschäftlichem nutzt Meghan ihren Podcast auch, um persönliche Erfahrungen zu teilen. In einer der bisherigen Folgen sprach sie offen über gesundheitliche Herausforderungen nach der Geburt ihres Sohnes Archie (5), wie etwa postpartale Präeklampsie. Zudem erwähnte sie die emotional schwierigen Momente rund um ihre Fehlgeburt im Jahr 2020 und thematisierte ihren Alltag als Mama von zwei kleinen Kindern. Als Mutter und Unternehmerin setzt Meghan auf Transparenz, um anderen Frauen Mut zu machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Anzeige Anzeige