Elizabeth Hurley wollte Billy-Ray-Romanze erst geheim halten

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) überraschten am Ostersonntag mit einem Liebes-Outing im Netz. Auf einem geposteten Bild zeigte sich das Paar in ländlicher Idylle – Billy Ray drückte seiner neuen Partnerin einen Kuss auf die Wange. Wie nun bekannt wurde, war die Liebelei zuvor ein gut gehütetes Geheimnis gewesen: Demnach hatte die Schauspielerin ihre Freunde zwar zuvor in die Beziehung eingeweiht – allerdings unter der Voraussetzung, dass sie Stillschweigen bewahren. "Ihre Freunde wissen schon länger davon, da es nichts Neues ist", verriet ein Insider dem Magazin Us Weekly und ergänzte, dass sie "sie alle zur Geheimhaltung verpflichtet hat".

Für ihren engsten Kreis soll die Romanze aber sowieso keine große Überraschung gewesen sein. "Liz hat eine Vergangenheit, in der sie ausgefallene Männer datete, daher ist es keine große Überraschung, dass sie sich in Billy verknallt hat", plauderte die Quelle weiter aus. Ihre Freunde seien mit der Romanze aber zufrieden, da sich vor allem der Sohn der Beauty gut mit Billy verstehe: "Alle sind einfach nur glücklich, dass [ihr Sohn] Damian ihn liebt."

Doch nicht nur Liz soll bemüht gewesen sein, die Beziehung der beiden vorerst geheim zu halten, offenbar hatte auch Billy Stillschweigen bewahrt – und das sogar gegenüber seiner eigenen Tochter Miley Cyrus (32). Wie New Idea kurz nach dem Bekanntwerden der Romanze berichtete, sollen die Liebes-News die Sängerin vollkommen überrumpelt haben. Wie ein Informant verrät, soll sie von Billys neuer Liebe auch alles andere als begeistert sein. "Sie hält sich so oft wie möglich von ihrem Vater fern. Sie wird darüber nicht glücklich sein", ist der Insider überzeugt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus, Musiker

Anzeige Anzeige