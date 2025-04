Billy Ray Cyrus hielt neue Liebe vor Tochter Miley geheim

Billy Ray Cyrus (63) und Elizabeth Hurley (59) haben ihre Beziehung kürzlich im Netz mit einem süßen Oster-Posting öffentlich gemacht – und das sorgt für neue Spannungen in der zerstrittenen Familie. Denn der Country-Star hielt die Liebesbeziehung zu der Schauspielerin vor seiner Tochter Miley Cyrus (32) geheim, die ohnehin Distanz zu ihm wahrt. Die Sängerin, die sich aktuell auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums und eines Films konzentriert, soll von der Nachricht laut New Idea vollkommen überrumpelt worden sein. Zudem behauptet ein Insider, dass Miley von der neuen Liaison ihres Vaters ganz und gar nicht begeistert sei: "Sie hält sich so oft wie möglich von ihrem Vater fern. Sie wird darüber nicht glücklich sein."

Elizabeth und Billy Ray kennen sich bereits seit einigen Jahren, da sie zusammen für den Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" vor der Kamera standen, in dem sie ein Liebespaar spielten. Wann genau die beiden zusammengekommen sind, bleibt hingegen unklar. Überraschend ist für viele jedoch, wie schnell Billy Ray nach seiner turbulenten Scheidung von der Sängerin Firerose wieder eine neue Liebe gefunden hat. Elizabeth selbst hat nach einer unruhigen Zeit in ihrem Liebesleben ebenfalls wieder einen Partner an ihrer Seite gefunden. Ihr Sohn Damian (23) scheint die neue Beziehung seiner Mutter zu unterstützen – ein Herz und ein Klatschen-Emoji in den Kommentaren des Instagram-Posts deuten darauf hin.

Die Gerüchte um eine mögliche Affäre zwischen Billy Ray und Elizabeth sorgten bereits seit einiger Zeit für Aufsehen. Schon während der Dreharbeiten zu "Christmas in Paradise" im Jahr 2022 seien sich die TV-Bekanntheit und der Künstler ungewöhnlich nahegekommen, obwohl er damals noch mit Tish Cyrus (57) verheiratet war. Ein Insider bestätigte laut Daily Mail, dass Tish immer den Verdacht gehabt habe, dass zwischen ihrem Ehemann und Elizabeth mehr als nur kollegiale Freundschaft bestand. Die jüngsten Ereignisse könnten ihr Misstrauen nachträglich rechtfertigen: "Sie kamen sich bei den Dreharbeiten sehr nahe, und zu sehen, dass sie jetzt zusammen sind, ist ein Schlag ins Gesicht für Tish."

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Instagram / tishcyrus Miley Cyrus mit ihrer Mutter Tish

