Natascha Ochsenknecht meldet sich zum Tod ihres Bruders

Natascha Ochsenknecht (60) hat sich erstmals persönlich zum Tod ihres Bruders Ingo Robin Wierichs geäußert. Auf Instagram veröffentlichte das Model ein Foto der beiden aus alten Zeiten. Darauf lächeln die Geschwister fröhlich in die Kamera, während ihr Bruder sie liebevoll mit einem Arm um die Schultern hält. Zu dem Bild schrieb Natascha voller Trauer: "Gute Reise, kleiner Bruder." Ihren Worten fügte sie zudem ein schwarzes Herz-Emoji hinzu. Die Kommentarfunktion hat Natascha für diesen Beitrag deaktiviert.

Das Management von Natascha hatte den Tod ihres Bruders bereits wenige Stunden zuvor gegenüber Bild bestätigt. Wie bekannt wurde, war Ingo während seiner Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt in Bayern verstorben. Laut Berichterstattung wurde der Fotograf tot in seiner Zelle aufgefunden – die Todesursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein. Fremdverschulden oder Suizid konnten wohl ausgeschlossen werden. Natascha selbst hatte sich zum Zeitpunkt der Bestätigung noch nicht direkt geäußert, sondern ließ durch ihr Management verlauten, dass sie keine Stellungnahme abgeben werde.

Die Beziehung zwischen den Geschwistern galt in der Vergangenheit als kompliziert. Dennoch waren ihre Lebenswege in jungen Jahren eng miteinander verbunden. Ingo arbeitete unter anderem als Fotograf für renommierte Magazine wie den Stern. Wie er einst in einem Interview mit RTL verriet, hatte er Natascha viel zu verdanken: Sie hätte ihm seinen allerersten Job als Fahrer vermittelt und damit den Grundstein für seine Karriere gelegt. "Ich habe dann also lauter Models durch die Gegend gefahren", erklärte Ingo damals.

Instagram / nataschaochsenknecht Throwback-Foto von Natascha Ochsenknecht und ihrem Bruder Ingo Robin Wierichs

ActionPress / Alexander Pohl Natascha Ochsenknecht mit ihrem Bruder Ingo Robin Wierichs, Februar 2023