Neues Foto: Royals gratulieren Prinz Louis zum Geburtstag

Prinz Louis (7), der jüngste Sohn von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42), feiert am heutigen Mittwoch seinen siebten Geburtstag – und zu diesem Anlass wurde ein neues Porträtfoto veröffentlicht. Das niedliche Bild zeigt den kleinen Royal mit einer Zahnlücke und einem strahlenden Lächeln inmitten eines blühenden Waldes. Bekleidet mit Jeans, einem karierten Hemd und einem khakifarbenen Pullover sitzt der Prinz auf einem Baumstamm. Besonders bemerkenswert: Das Foto, das auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Familie geteilt wurde, stammt diesmal nicht von Kate selbst, die sonst als Fotografin der Geburtstagsbilder ihrer Kinder bekannt ist. Stattdessen übernahm der Fotograf Josh Shinner diese Aufgabe.

Die Entscheidung, einen professionellen Fotografen für das Geburtstagsfoto hinzuzuziehen, wiederholt eine Neuerung, die 2023 bereits beim Geburtstag von Prinz George (11) gemacht wurde. Auch die Veröffentlichung selbst fiel anders aus als früher: Statt das Bild im Vorfeld an die Presse weiterzugeben, teilte das Königshaus es direkt auf Social Media. Zuvor hatte die beliebte Familie Ostern in ihrem Zuhause Anmer Hall in Norfolk verbracht, statt wie sonst mit König Charles (76) und Königin Camilla (77) in Windsor zu feiern. Dort verbrachten sie ein paar ruhige Tage im Kreise der Familie, bevor die drei Kinder Louis, George und Charlotte (9) wieder in die Schule zurückkehren.

Der kleine Royal hat bereits mehrfach bei öffentlichen Auftritten für Aufsehen gesorgt. Besonders unvergessen sind seine fröhlichen Gesten und Grimassen während der Platin-Jubiläumsfeierlichkeiten von Queen Elizabeth II. (✝96) im Jahr 2022. Auch bei der Krönung von König Charles im Mai 2023 war Louis ein Hingucker: Gemeinsam mit seiner Familie packte er beim ersten offiziellen Engagement in einer Pfadfindergruppe tatkräftig mit an. Trotz seines jungen Alters zeigt Louis schon früh, was in ihm steckt – sei es durch seine lustige und charmante Persönlichkeit oder seine Liebe zur Natur.

