Die Royal-Kids waren die Stars der Parade! Heute war es endlich so weit: Mit Trooping the Colour starteten die mehrtägigen Festivitäten zu Ehren von Queen Elizabeth II. (96) – die britische Regentin feiert 70 Jahre auf dem Thron. An der pompösen Parade nahmen neben und 200 Pferden, 400 Musikern und 1400 Soldaten auch die Mitglieder der Königsfamilie teil: So durften Prinz William (39) und Herzogin Kates (40) Kinder erstmals in einer der Kutschen mitfahren und hinterher mit der Queen auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen. Prinz Louis (4) sorgte zwischendurch für einen besonders süßen Moment...

The Sun berichtet, was man bei der Live-Übertragung im TV nicht gesehen hatte. Nach seinem Kutschenauftritt wanderte Louis gemeinsam mit Mama Kate und seinen Geschwistern zum Major General's Office des Palastes, von wo aus sie die Parade weiter beobachten konnten. Während der Vierjährige aus dem Fenster schaute, entdeckte er die irische Garde – und salutierte ihnen wie ein Profi! Danach versuchte er noch, mit ihnen herumzualbern. Aber dem Regelwerk nach durften die Männer leider nicht auf die niedlichen Gesten des Mini-Royals reagieren.

Doch das war nicht der einzige Schmunzler, für den Louis gesorgt hat! Während des großen Balkon-Auftritts der königlichen Familie winkte der jüngste Spross von William und Kate begeistert den Hubschraubern und Flugzeugen zu, nur um sich kurz darauf wegen des Fluglärms die Ohren zuzuhalten. Später quatschte er noch ganz unverblümt mit seiner Urgroßmutter, der Queen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis während der Parade für die Queen

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte während der Parade zu Ehren der Queen

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de