"Are You The One?"-Camelia macht Levin eine Liebeserklärung

Bei Are You The One? trafen Levin und Camelia aufeinander und verstanden sich auf Anhieb gut. Nun, da die Ausstrahlung der sechsten Staffel abgeschlossen ist, dürfen die zwei endlich verraten: Sie sind ein Paar! Mit einer Reihe von niedlichen Fotos auf Instagram lüftet Camelia auf Social Media das Geheimnis. "Unsere Herzen sprechen dieselbe Sprache und unsere Träume und Lebensziele könnten nicht ähnlicher sein. Wir haben in den letzten Monaten so viel erlebt und die Liebe wurde von Tag zu Tag immer größer", schreibt sie zu den Aufnahmen.

Die Fotos beweisen, dass die beiden nun schon einige Monate gemeinsam verbracht haben. Ein Bild zeigt Levin und Camelia Arm in Arm in der vergangenen Silvesternacht. Andere Aufnahmen zeigen die Turteltauben bei einem Ski-Trip, beim Relaxen in der Badewanne oder auf einer Party mit Harry Potter-Thema. Dass Camelia mit ihrem Levin den richtigen Partner gefunden hat, daraus macht sie kein Geheimnis. "Manchmal stehen wir uns selbst im Weg, aus Angst, wegen vergangener Erfahrungen oder weil wir nicht mehr an das Gute glauben. Doch dann tritt ein Mensch in dein Leben, bei dem sich plötzlich alles leicht anfühlt. Mit dem ist Nähe kein Risiko, sondern ein Geschenk", schwärmt sie.

Schon bei dem großen Wiedersehen von "Are You The One?" hatte Camelia ausgeplaudert, dass sie zu Beginn Zweifel hatte, eine feste Bindung mit Levin einzugehen. "Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu früh ist, wenn wir jetzt schon etwas eingehen, bevor die Folgen ausgestrahlt werden", erklärte sie. Diese Skepsis habe sie aber schnell ablegen können. Mittlerweile scheinen sich Camelia und Levin sicher zu sein, dass ihre Beziehung auf einem festen Fundament steht.

Instagram / minicuta "Are You The One?"-Kandidaten Levin und Camelia

Instagram / minicuta "Are You The One?"-Kandidaten Levin und Camelia

