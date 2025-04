Ben Affleck und Jennifer Lopez werden ihre Villa nicht los

Nach ihrer Scheidung im Februar 2024 stehen Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) vor einer neuen Herausforderung: dem Verkauf ihres einstigen Ehehauses in Beverly Hills. Das 59-Millionen-Euro-Anwesen, das die beiden Stars im Mai 2023 für knapp 53.307.052 Euro in bar erwarben, liegt TMZ zufolge seit fast einem Jahr auf dem Markt – ohne einen ernsthaften Käufer gefunden zu haben. Während Ben sich dafür ausspricht, den Preis zu senken, um das Anwesen loszuwerden, hält Jennifer stur an der aktuellen Preisvorstellung fest. Mehrere Immobilienexperten betonen jedoch, dass der aufgerufene Betrag angesichts der gestiegenen Versicherungsprämien von 438.020 Euro jährlich deutlich zu hoch sei.

Die 38.000 Quadratmeter große Villa umfasst ganze 12 Schlafzimmer und 24 Badezimmer. Trotz der extravaganten Ausstattung sollen weder die Sängerin noch der Schauspieler jemals wirklich Gefallen an dem opulenten Zuhause gefunden haben. Ein Insider berichtete People, dass Ben die Entfernung zu seinen Kindern, mit denen er in engem Kontakt steht, als problematisch empfand. Jennifer wiederum soll die Größe der Unterkunft als "überdimensioniert" empfunden haben. Bereits im letzten Jahr kam es zu enttäuschenden Verkaufsanläufen, da frühere Interessenten, darunter ein Kaufangebot über 56.066.579 Euro, aufgrund familiärer Umstände absprangen. Der Verkauf des Anwesens gestaltet sich also weiterhin als mühsamer Punkt in den Nachwehen ihrer Beziehung.

Privat zeigen sich die beiden trotz aller Unstimmigkeiten um die Immobilie respektvoll. Im Interview mit der britischen GQ sprach Ben kürzlich besonders positiv über Jennifer und lobte sowohl ihre Integrität als auch ihre Beziehung zu seinen Kindern. Jennifer hat inzwischen auch eine neue Bleibe in Los Angeles gefunden. Ihre Beziehung zu Ben bleibt allerdings trotz der gescheiterten Ehe weiterhin ein Thema – auch wenn sich beide sichtlich um ein harmonisches Miteinander bemühen. Über den Umgang mit ihrem beeindruckenden, aber ungeliebten Ex-Ehehaus herrscht allerdings weiterhin noch Uneinigkeit.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Jennifer Lopez, April 2025

