Nach Scheidung: J.Lo hat sich eine neue Luxusvilla gegönnt

Jennifer Lopez (55) beginnt ihren neuen Lebensabschnitt mit neuen vier Wänden. Nachdem ihre Scheidung von Ben Affleck (52) jetzt offiziell beendet ist, soll sie sich eine neue Villa gekauft haben. Berichten von TMZ zufolge gönnte die Sängerin sich ein Anwesen im Ort Hidden Hills für schlappe 20 Millionen Euro. Das Grundstück wird wohl ganz nach J.Los Geschmack sein, denn es ist Luxus pur. Rund 2,5 Hektar stehen ihr zur Verfügung. Dazu gehört nicht nur die eigentliche Villa mit einer Chefküche, einem eigenen Theater und einem privaten Fitnessstudio, sondern außerdem ein Gästehaus inklusive Pool, eine Scheune und ein Stall sowie der passende Reitplatz dazu. Jennifer ist aber nicht der erste Promi, der hier residiert: Vor ihr lebten schon Musik-Ikone John Fogerty und Hollywoodstar Sylvester Stallone (78) dort.

Genau wie Jennifer hat auch ihr Ex Ben schon seine Junggesellenbude gefunden – und dabei ist ihr gemeinsames Haus noch gar nicht verkauft. Bereits seit Monaten versucht das einstige Traumpaar, die Villa in Beverly Hills an den Mann zu bringen. Zunächst sollen sie versucht haben, das Luxus-Anwesen außerhalb des Marktes zu verkaufen. Nachdem das aber nicht gefruchtet hatte, wurde es im Juli 2024 für rund 65 Millionen Euro auf den Markt gesetzt. Auch wenn es zwischenzeitlich einen Käufer gab, sprang dieser vergangenen September wieder ab, sodass Jennifer und Ben von vorne anfangen mussten. Ein Grund für die Verkaufsschwierigkeiten könnte die Uneinigkeit zwischen dem Ex-Paar sein. Laut einer Quelle vertraten sie unterschiedliche Standpunkte und das schon beim Kauf der Villa: "Die Villa war Bens Idee und ein großer Kompromiss für [Jennifer]."

Jennifer und Bens Liebesgeschichte gleicht einer Achterbahnfahrt. Der Popstar und der Schauspieler befanden sich bereits in ihrem zweiten Anlauf. Anfang der 2000er waren sie schon einmal ein Paar und verlobten sich sogar – doch im Jahr 2004 scheiterte ihre Beziehung. Ben heiratete im Anschluss seine Kollegin Jennifer Garner (52) und bekam mit ihr drei Kinder. J.Lo führte mehrere Beziehungen, darunter auch die zehnjährige Ehe mit Marc Anthony (56), der der Vater ihrer Zwillinge ist. 2021 fanden die beiden sich wieder und gaben sich ein Jahr später endlich das Jawort. Doch auch diesmal war die Ehe nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nur rund zwei Jahre nach der Hochzeit zerbrach ihre Beziehung erneut.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

