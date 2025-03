Tommy Pedroni verbringt 30. Geburtstag mit Paulina und Yasin

Für Tommy Pedroni (30) stand ein ganz besonderer Geburtstag an: Der Germany Shore-Star ist 30 Jahre alt geworden! Seinen Ehrentag verbrachte er natürlich mit seiner Freundin Paulina Ljubas (28) – und überraschenderweise mit ihrem Ex-Partner Yasin Mohamed (33). Eine Kombination, mit der "niemand, selbst ich nicht, gerechnet" hat, wie der Temptation Island-Star in seiner Instagram-Story offenbarte. "Ja, wir feiern zu dritt den 30. von Tommy", erklärte Yasin, bevor er scherzte: "Ich passe auf euch beide auf, okay?".

Die drei Reality-TV-Bekanntheiten machten sich auf den Weg nach Österreich – um laut Tommys Aussage "Salzburg unsicher" zu machen. Es blieb allerdings nicht nur bei einer gemeinsamen Autofahrt – sie verbrachten sogar die Nacht miteinander. "Dass ich mir eine Wohnung teile mit meiner Ex-Freundin und meinem Kumpel", staunte Yasin schmunzelnd. Am Abend ging es für sie dann ins Restaurant Meissl & Schadn, wo sie sich Spezialitäten der österreichischen Küche gönnten.

Yasin und Paulina waren nur für eine kurze Zeit ein Paar. Sie machten ihre Beziehung im Februar 2022 offiziell, zwei Monate später folgte jedoch die Trennung. Daraufhin trafen der 33-Jährige und die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin bei Ex on the Beach aufeinander, wo zwischen ihnen die Fetzen flogen. Mittlerweile geht Paulina seit Dezember 2023 mit Tommy durchs Leben – und scheint sich mit ihrem Ex wieder gut zu verstehen.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Star

RTL Yasin Mohamed und Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach" 2023

