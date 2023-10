Umzug: Wie gefällt Paulina Ljubas das Leben in Frankreich?

Sie verrät, wie sie sich fühlt! Paulina Ljubas (26) hatte 2020 in der Sendung Köln 50667 die Rolle der Stella Fries gespielt. Bekanntheit erlangte sie jedoch vor allem durch ihre Teilnahme an einigen Reality-TV-Formaten. Bereits vor längerer Zeit kündigte die Influencerin an, Deutschland verlassen zu wollen. Vor kurzem wagte sie dann den großen Schritt: Sie zog nach Frankreich. Nun gibt Paulina ihren Fans ein erstes Update, wie es ihr in ihrem neuen Zuhause geht!

In einem Q&A auf Instagram stellt sich die Ex On The Beach-Teilnehmerin den neugierigen Fragen ihrer Fans. Diese wollen unbedingt wissen, wie sie sich in ihrer neuen Heimat fühlt. "Ich liebe es! Das Wetter, die Leute, der Vibe ist einfach anders. Und natürlich habe ich hier viel mehr Privatsphäre, was ich sehr schätze", verrät sie. Das einzige Manko sei, dass sie ihre Liebsten nicht mehr spontan sehen könne.

Dennoch fühle sie sich nicht einsam: "Ich bin aber auch ein Mensch, der sehr gerne für sich ist und kein Problem damit hat, mal alleine zu sein", erklärt Paulina. Zudem kenne sie bereits einige Leute, die ebenfalls in Frankreich wohnen. Unter anderem lebt Tommy Pedroni in Nizza, wo ihr neues zu Hause vermutet wird. Ihm wurde bereits vor einiger Zeit eine Liebelei mit Paulina nachgesagt.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni macht ein Selfie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de