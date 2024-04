Unangenehm? So fand Liz Hurley Sexszenen vor ihrem Sohn

Liz Hurley (58) reagiert ganz entspannt auf die Kritik an ihrem neuen Film! Die Schauspielerin ist in dem neuen Streifen "Strictly Confidential" in einigen heißen Szenen zu sehen – unter anderem spielt sie eine Sequenz, in der sie Sex mit einer Frau hat. Ausgerechnet ihr Sohn Damian Hurley (22) führte bei dem Projekt Regie. Dafür hagelt es jetzt Kritik – kann die Britin das verstehen? Gegenüber TooFab erklärt sie: "Nun, es war ein sehr wichtiger Teil der Geschichte. [...] Es war Teil der Geschichte, es war nicht nur eine Sexszene, die zur Erheiterung eingebaut wurde."

Die Sequenz, ob vor den Augen ihres Sohnes oder nicht, spiele eine wichtige Rolle in dem Film – entsprechend seien ihr die kritischen Stimmen egal. So habe Liz ihre Arbeit als Schauspielerin zudem schon immer gehandhabt: "Wenn ich ein Drehbuch bekomme und das Gefühl habe, dass etwas unfreiwillig hineingeschrieben wurde, was nichts mit der Geschichte zu tun hat, habe ich schon als Anfängerin gesagt: 'Ich verstehe das nicht, das ist nichts, woran ich teilnehmen möchte.'" So entspannt sieht das aber nicht jeder. Die Familientherapeutin Jenn Mann schimpfte kürzlich im Interview mit TMZ, das Vorgehen von Liz sei "bizarr" und ungesund für die Eltern-Kind-Dynamik.

Liz ist das aber nicht wichtig – sie unterstützt mit dem Projekt immerhin auch die Karriere ihres Sohnes. Damian ist ihr gemeinsamer Spross mit ihrem Ex Steven Bing. Der 22-Jährige arbeitete in der Vergangenheit bereits als Model und Schauspieler, unter anderem an der Seite seiner Mutter in "The Royals". Mit dem Film "Strictly Confidential" feiert er nun sein Debüt als Regisseur.

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley am Valentinstag 2023

Getty Images Liz Hurley und ihr Sohn Damian im Januar 2023 in London

