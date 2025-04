Freizügig: Nicola Peltz zeigt sich nackt unter der Dusche

Nicola Peltz-Beckham (30) sorgte auf Instagram mit einem freizügigen Post für Aufsehen. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Bild, das sie komplett nackt unter der Dusche zeigt, während sie ihr Haar einschäumt. Ein geschickt platzierter Handtuchsaum verdeckte dabei die entscheidenden Stellen. In der Bildunterschrift schrieb Nicola humorvoll: "Schrubben!" - und fügte ein paar passende Emojis hinzu. Besonders pikant: Hinter der Kamera stand niemand Geringeres als ihr Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26), der dies mit den Worten "Ich habe das Foto gemacht" und einem Augenzwinkern in den Kommentaren bestätigte.

Während das Paar mit seinen Posts Schlagzeilen macht, gibt es Neuigkeiten rund um die Beckhams: David Beckham (49) feiert am kommenden Freitag seinen 50. Geburtstag und plant eine intime Dinnerparty im Drei-Sterne-Restaurant Core in London. Laut Insidern steht die Familie im Mittelpunkt der Feier, wobei Brooklyn und Nicola angeblich auf der Gästeliste stehen – trotz zuletzt aufgekommener Spekulationen über Spannungen zwischen dem ältesten Beckham-Sohn und seinen Eltern. Zuletzt hatten die beiden die Osterfeier der Familie sowie Davids Party in Miami verpasst.

Gerüchte über eine mögliche familiäre Distanz kursieren schon länger: Brooklyn und Nicola blieben still zu Victorias (51) Geburtstag im April, während die anderen Familienmitglieder online ihre Glückwünsche äußerten. Für David hat die Harmonie innerhalb seiner Familie jedoch oberste Priorität. In der Vergangenheit betonte er mehrfach, wie wichtig ihm ein enger Zusammenhalt sei, insbesondere mit seinen Söhnen und seiner Tochter Harper. Trotz Gerüchten um Konflikte hoffen viele aus dem Umfeld der Beckhams, dass die Familie die aktuelle Spannung überwinden kann – zumindest im Namen von Davids wichtigstem Tag in diesem Jahr.

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Victoria Peltz-Beckham im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige