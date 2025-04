Freund schockiert: Temptation-Nachzüglerin Natalie geht ran

Natalie und Patrick sind erst vor wenigen Tagen als Nachzügler in die Temptation Island-Villen eingezogen. Zumindest Natalie lässt aber nichts anbrennen. Von Anfang an sucht sie intensiven Kontakt mit den Verführern – und liefert dementsprechend bei ihrem ersten Lagerfeuer ziemlich krasse Bilder für ihren Freund. Heißer Lapdance, innige Wangenküsse und ziemlich viel Körperkontakt – mit solchen Aufnahmen hat Patrick nicht gerechnet. Er ist völlig außer sich: "Das hätte ich niemals erwartet [...], das geht ein bisschen zu weit. Das war hart. Das ist direkt ein Schlag ins Gesicht."

Nicht nur Natalies Partner, auch die anderen Männer sind überrascht davon, wie sehr die vergebene Frau rangeht. Ihr Neuzugang tut ihnen sichtlich leid. Aber auch die anderen vergebenen Frauen können Natalies Verhalten nicht nachvollziehen. "Mir persönlich wäre das viel zu viel, was die Natalie da zugelassen hat. Auch wenn es ein Späßchen ist, aber hinten und vorne einen Mann zu haben – das geht für mich nicht", lästert Hillary, während Saskia hinzufügt: "Sie ist noch nicht mal 24 Stunden hier und lässt sich trocken durchnehmen."

Bereits nach der vergangenen Folge hatte Promiflash bei Patrick nachgefragt, was er von Natalies ersten Aufnahmen in der Villa der Frauen hält. "Ich habe damit gerechnet, dass Natalie es sofort krachen lassen wird, da ich sie ja auch sehr gut kenne", verriet er, fügte jedoch hinzu: "Dennoch treffen solche Bilder einen sehr." Zu diesem Zeitpunkt schob der Tischler die Schuld dafür aber noch den männlichen Verführern in die Schuhe.

Instagram / patzaubertrick Patrick, Kandidat der siebten Staffel von "Temptation Island"

RTL Patrick und Nathalie von "Temptation Island"

