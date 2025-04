Temptation-Natalie gibt direkt Gas: So steht Patrick dazu

Patrick und Natalie sind die neuen Gesichter von Temptation Island, die in Folge fünf der RTL-Show nachrückten. Besonders Natalie sorgte bereits in den ersten Stunden nach ihrem Einzug für Furore: Bei einer Party suchte sie sofort die Nähe der männlichen Verführer und wurde von gleich zwei der Single-Männer äußerst intim angetanzt. Patrick musste diese Szenen im Fernsehen ansehen und verrät nun gegenüber Promiflash: "Ich habe damit gerechnet, dass Natalie es sofort krachen lassen wird, da ich sie ja auch sehr gut kenne. Dennoch treffen solche Bilder einen sehr." Die Verführer seien laut ihm zu weit gegangen – doch Natalie war diejenige, die sie nicht abgehalten hat.

Natalies Verhalten löste nicht nur bei Patrick, sondern auch bei den männlichen Verführern gemischte Gefühle aus. Einer von ihnen kommentierte, dass ihre Offenheit ihn überrascht habe – und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch keine 24 Stunden in der Villa verbracht hatte. "Ich war echt schockiert, was sie da schon zugelassen hat", sagte der Verführer über die Situation. Natalie selbst scheint sich jedoch wenig darum zu kümmern, was andere von ihr denken. Im Interview mit Promiflash erklärt sie, dass es ihr vollkommen egal sei, was hinter ihrem Rücken geredet werde. "Ich habe mein Ding da drin gemacht und hatte meinen Spaß. Was andere dazu sagen, interessiert mich nicht", stellt sie klar.

In Folge vier der beliebten Reality-TV-Show kam es zur absoluten Premiere: Erstmals brach ein Paar nach nur wenigen Tagen den Beziehungstest ab. Der DJ Kevin traf den Entschluss, nicht länger auf der Insel der Verführung verweilen zu wollen, da er seine Freundin Danka auch zu sehr vermisste. Damit machten Kevin und Danka Platz für Natalie und Patrick, die nun nachträglich die Chance haben, ihre Beziehung dem ultimativen Treuetest zu unterziehen.

Instagram / bornblondie Natalie La Poersch posiert, "Temptation Island"-Kandidatin

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island", 2025

