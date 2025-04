Hand in Hand: Walentina Doronina befeuert Liebesgerüchte

Walentina Doronina (24) sorgt mit einem neuen Video für Aufregung: In ihrer aktuellen Instagram-Story, die sie am heutigen Donnerstag hochlud, beantwortet die Reality-TV-Krawallnudel die Frage eines Fans, ob sie derzeit "mit Liebe durchs Leben geht". Anstatt mit Worten zu antworten, präsentiert sie einen kurzen Clip, in dem sie Hand in Hand mit einem Mann eine Straße entlangspaziert. Die Identität des Mannes bleibt geheim, denn er ist ausschließlich von hinten zu sehen und kaum zu erkennen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten aufmerksame Follower erste Hinweise entdeckt, dass es einen neuen Mann an Walentinas Seite geben könnte, doch mit dieser Story heizt die Social-Media-Queen die Gerüchteküche gezielt an.

Schon vor wenigen Tagen spekulierten Fans wild über eine neue Liebe in Walentinas Leben, nachdem sie auf Instagram ein Foto von zwei sich berührenden Schatten gepostet hatte. In den Kommentaren schossen Vermutungen ins Kraut, welcher bekannte Mann ihr neuer Partner sein könnte – Namen wie Serkan Yavuz (32) oder Daymian Weiß wurden ins Spiel gebracht. Walentina hielt sich auffällig zurück und gab weder damals noch jetzt preis, wer ihr mysteriöser Begleiter ist. Dass sie ihren aktuellen Liebesstatus geheimnisvoll inszeniert, ist kein Novum: Bereits in der Vergangenheit zeigte sie sich gegenüber neugierigen Fans und Medien zu Beginn meist zugeknöpft, wenn es um ihr Liebesleben ging.

Dass Walentina regelmäßig mit ihrem Liebesleben für Gesprächsstoff sorgt, hat längst Tradition. Nach ihrer medienträchtigen Trennung von Can Kaplan und öffentlich begleiteten Turbulenzen in Beziehungen ließ sie mehrfach durchblicken, dass sie sich nach einer ernsthaften Partnerschaft und einer eigenen Familie sehnt. Im Januar verriet sie gegenüber der Bild-Zeitung: "Meine Pläne sind jetzt tatsächlich auch mal, was Ernsthaftes zu finden. Den Partner für das Leben, eine Familie irgendwann zu gründen. Mit 28 würde ich jetzt schon gerne irgendwie Mutter werden." Für die Fans bleibt es also spannend, ob der Unbekannte an ihrer Seite vielleicht bald mehr als nur ein Schatten im Netz ist – und ob sich für Walentina der Traum von der großen Liebe erfüllt. Bis dahin genießen ihre Follower jede kleine Andeutung und spekulieren fleißig weiter.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ein Unbekannter im April 2025

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

