Fans munkeln: Hat Walentina Doronina etwa eine neue Flamme?

Hat Walentina Doronina (24) ihr Herz an jemanden verschenkt? Ein neues Bild, das die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram teilt, sorgt bei ihren Fans für wilde Spekulationen. Auf der Aufnahme sind zwei Schatten zu sehen – ihrer und der eines Mannes. Die Körper der beiden scheinen sich dabei sehr nahe zu sein, was die Gerüchteküche ordentlich anheizt. In der Kommentarspalte überschlagen sich die Follower mit Vermutungen, wer die männliche Person an ihrer Seite sein könnte. Namen wie Serkan Yavuz (32), Daymian Weiß und sogar ihr Ex Can Kaplan werden aufgezählt. Einige Fans begnügen sich mit guten Wünschen. "Ich wünsche dir, Engel, das tiefste, ehrlichste Glück an Liebe und dass dein Herz endlich wieder strahlt und nur das Gute dich umarmt, du wundervolles Herz.", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer User bemerkt: "Wo ist seine Hand? Sei dir gegönnt?"

Walentina selbst hält sich bedeckt und hat weder bestätigt noch dementiert, wer der Mann auf ihrem Bild sein könnte. Es ist nicht das erste Mal, dass die Germany Shore-Bekanntheit im Mittelpunkt von Beziehungsgerüchten steht. Erst vor wenigen Wochen erklärte sie öffentlich, dass sie Single sei und nach einer ernsten Beziehung suche. Ihre Teilnahme an einem Dating-Format, organisiert von YouTuber Ceddo, unterstreicht ihren Wunsch, ihrem Glück in der Liebe eine neue Chance zu geben.

Die Blondine sorgt immer wieder für Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben. Ihre Verlobung mit Can und die turbulente Trennung, die sogar während eines TV-Formats stattfand, hatten für Aufsehen gesorgt. Seitdem scheint Walentina die Hoffnung auf eine feste Beziehung trotzdem nicht aufgegeben zu haben. Ihre Vorstellung von Liebe ist klar: Sie sucht nicht nur einen Partner, sondern auch jemanden, mit dem sie eine Familie gründen kann. Erst Anfang des Jahres sagte sie gegenüber Bild: "Meine Pläne sind jetzt tatsächlich auch mal, was Ernsthaftes zu finden. Den Partner für das Leben, eine Familie irgendwann zu gründen. Mit 28 würde ich jetzt schon gerne irgendwie Mutter werden." Ob ihr mysteriöser Begleiter im Netz dieser jemand sein könnte, bleibt abzuwarten.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ein Unbekannter im April 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

