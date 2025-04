Krise? Sophie Turner entfolgt ihrem Perry auf Social Media

Sophie Turner (29) sorgt mit ihrem neuesten Social-Media-Verhalten für Spekulationen um ihre Beziehung zu Peregrine Pearson. Die Game of Thrones-Darstellerin hatte im Dezember 2023 die Beziehung zu dem britischen Aristokraten öffentlich gemacht. Doch nun ist sie dem Sohn des Viscount Cowdray auf Instagram entfolgt, und auch die letzten gemeinsamen Fotos der beiden liegen einige Monate zurück. Ist etwa schon wieder alles aus und vorbei? Ein offizielles Statement der Schauspielerin oder ihres Managements gibt es bislang nicht.

Die Beziehung der beiden wurde Ende 2023 offiziell, nur wenige Monate nach Sophies Scheidung von Joe Jonas (35). Laut Insidern habe die Verbindung zu Peregrine bislang eigentlich unter einem guten Stern gestanden. So sei angeblich schon das Thema Nachwuchs auf den Tisch gekommen – der Hollywoodstar ist bereits Mutter von zwei kleinen Töchtern. "Sophie ist offen dafür, eines Tages Kinder zu haben, auch wenn das im Moment noch nicht auf dem Plan steht. Sie ist in Peregrine verliebt und sie weiß, dass er eines Tages Vater werden möchte", verriet ein Insider laut Daily Mail.

Sophie scheint ihre Zeit aktuell vermehrt mit Freundinnen zu verbringen. Anfang des Jahres gönnte sie sich einen Mädelstrip auf die Malediven, bei dem sie das Inselleben sichtlich genoss und von Aktivitäten wie Delfinbeobachtung und Kochkursen berichtete. Diese Reise deutete bereits an, dass Sophie sich auch ohne Partner gut zu beschäftigen weiß. Nach ihrer Trennung von Joe Jonas im September 2023 zog die zweifache Mutter zurück in ihre Heimat England. In einem früheren Interview betonte sie, wie wichtig dieses Kapitel für ihre persönliche Neuorientierung gewesen sei.

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

