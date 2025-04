Selena Gomez und Benny wollen nach Hochzeit Familie gründen

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) schweben aktuell auf Wolke sieben und können es kaum erwarten, den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung zu machen. Seit ihrer Verlobung im Dezember 2024 genießen die Sängerin und der Musiker das Leben als zukünftiges Ehepaar in vollen Zügen. Doch dabei soll es nicht bleiben: Nach ihrer anstehenden Hochzeit wünschen sich beide, eine Familie zu gründen. "Das ist ihre oberste Priorität", verriet ein Insider laut OK Magazine. Kennengelernt haben sich die beiden 2023, und seither gehen sie durch dick und dünn.

Die Pläne für Nachwuchs sind jedoch nicht ganz einfach umzusetzen, denn Selena hat bereits im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass sie aufgrund gesundheitlicher Risiken keine eigenen Kinder tragen kann. Die Sängerin, die mit ihrer Diagnose von Lupus und bipolarer Störung offen umgeht, sprach in einem Interview mit Vanity Fair über die schwierige Entscheidung und den damit verbundenen Verlust. "Es war ein Prozess des Abschiednehmens", erklärte Selena damals. Doch sowohl Adoption als auch Leihmutterschaft seien für sie Optionen, die sie sich zusammen mit Benny genau anschauen möchte. Erst kürzlich wiederholte sie in einem gemeinsamen Podcast-Interview mit ihrem Verlobten ihre Liebe zu Kindern: "Ich liebe Kinder, und ich freue mich auf diese Zeit."

Dass Selena und Benny beide gerne eine Familie gründen möchten, ist nicht überraschend, denn die Sängerin zeigte sich schon immer eng verbunden mit ihrer eigenen Familie. Besonders über ihre enge Beziehung zu ihrer elfjährigen Halbschwester Gracie sprach sie in der Vergangenheit oft und mit viel Zuneigung. Schon vor ihrer Verlobung teilte sie ihren Fans ihre Träume von einem erfüllten Leben mit einem Kind mit, auch wenn der Weg dorthin nicht der einfachste sein mag. Benny wiederum hält sein Privatleben normalerweise eher bedeckt, lässt aber in Interviews durchblicken, wie wichtig ihm die gemeinsame Zukunft mit Selena ist. Die Fans können sich also auf spannende Neuigkeiten in der Liebesgeschichte dieses Traumpaares freuen.

Getty Images Gracie Teefey und Selena Gomez im November 2019

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

