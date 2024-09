Krankheit: Selena Gomez kann keine eigenen Kinder bekommen

Selena Gomez (32) kann keine eigenen Kinder kriegen. Das offenbarte die Sängerin jüngst in einem Interview mit Vanity Fair. "Ich habe leider viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys in große Gefahr bringen würden." Dennoch blickt die "Calm Down"-Interpretin optimistisch in die Zukunft: "Ich fühle mich mittlerweile viel besser damit. Ich finde es großartig, dass es wundervolle Menschen gibt, die eine Leihmutterschaft oder Adoption anbieten, was beides für mich Möglichkeiten sind." Mehr Infos dazu gibt es im Promiflash-Video.

