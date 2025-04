Gigi Hadid teilt neue Einblicke ins Leben mit Tochter Khai

Gigi Hadid (29) hat am Freitagabend auf Instagram neue Einblicke in ihr Leben mit ihrer vierjährigen Tochter Khai gegeben. Das Topmodel, das aktuell mit dem Schauspieler Bradley Cooper (50) liiert ist, teilte eine Reihe seltener Fotos ihres Alltags mit ihrer Tochter, die sie mit ihrem Ex-Partner Zayn Malik (32) großzieht. Dabei war wie gewohnt das Gesicht der Kleinen nicht zu sehen – Gigi legt großen Wert darauf, Khais Privatsphäre zu schützen. Die Fotos zeigen Khai beim Fahrradfahren – dabei trägt die Kleine einen bunten Helm und radelt mithilfe von Stützrädern vor ihrer Mama her. Andere Aufnahmen zeigen sie beim Spielen in der Natur und dass sie anscheinend gerade viel über Pflanzen und Tiere lernt. Ein Foto zeigt Khai mit einem Natur-Bastelbuch.

In ihrem Vogue-Interview vor wenigen Tagen sprach die Designerin auch über ihr Co-Parenting mit Ex Zayn. Die beiden planen ihren Alltag mit Khai Monate im Voraus, wobei sich die Details hier und da ändern können, wie Gigi erklärte. "Wir helfen uns gegenseitig und stehen füreinander ein", sagte sie über ihre familienfreundliche Partnerschaft mit ihrem Ex-Partner, mit dem sie sechs Jahre lang zusammen war. Auch auf die Anfänge ihrer neuen Beziehung zu Hollywood-Star Bradley Cooper ging Gigi ein. Die beiden trafen sich bei einer Kindergeburtstagsfeier, zu der beide ihre Töchter mitgebracht hatten. Seit Oktober 2023 gibt es Gerüchte über ihre Romanze, doch beide halten sich bisher bedeckt.

Neben ihrer Tochter spielt auch Gigis neue Beziehung eine wichtige Rolle. Seit Oktober 2023 wird sie mit Bradley Cooper in Verbindung gebracht, und ihre Verbundenheit scheint stark zu sein. Die beiden lernten sich auf einer Geburtstagsfeier ihrer Töchter kennen, und was als Zufall begann, entwickelte sich schnell zu einer intensiven Beziehung. Bradley, der aus seiner früheren Beziehung mit Irina Shayk (39) eine achtjährige Tochter hat, beeindruckt Gigi nicht nur durch seine kreative Ader, sondern auch durch den Rückhalt, den er ihr gibt. "Ich respektiere ihn sehr und er gibt mir so viel – Ermutigung und einfach den Glauben an uns", schwärmte sie im Interview weiter.

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Tochter Khai, 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Tochter Khai, April 2025

