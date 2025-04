Billboard Latin Women: Selena Gomez ist Frau des Jahres 2025

Selena Gomez (32) wurde am Donnerstag bei den Billboard Latin Women in Music Awards zur Frau des Jahres gekürt – ein besonderer Moment, den die Sängerin allerdings nicht persönlich feiern konnte. Während die Preisverleihung in Florida stattfand, war Selena in New York City am Set der fünften Staffel von Only Murders in the Building gebunden. Dennoch ließ sich die Ausnahmekünstlerin das Ereignis nicht entgehen und schickte eine emotionale Dankesrede per Videobotschaft an die Anwesenden und ihre Fans weltweit.

Im Clip, der während der Billboard-Gala gezeigt wurde, sprach Selena Gomez offen über ihre mexikanischen Wurzeln und die Bedeutung, die ihre Herkunft für sie persönlich hat. Sie erinnerte sich daran, wie stolz sie als Kind auf ihre mexikanische Herkunft war – und gleichzeitig, wie schwer es war, weil kaum Frauen mit ähnlichem Hintergrund im Rampenlicht standen. "Es fühlte sich zum ersten Mal an, als ob ich Musik für meine Herkunft, meine Familie und für mich selbst mache", sagte sie über ihre spanischsprachige EP "Revelación" aus dem Jahr 2021, auf die sie besonders stolz sei. Die Sängerin betonte, wie sehr es sie erfülle, ihrer Kultur eine Stimme zu geben – nicht zuletzt, um auch ihre Oma stolz zu machen. Zum Abschluss dankte sie ihren Fans: "Es ist wegen euch, dass ich tun kann, was ich liebe. Danke euch von ganzem Herzen. Ich liebe euch alle, te amo."

Abseits ihrer Karriere läuft es auch privat rund für Selena. Die Musikerin ist seit einiger Zeit mit Musikproduzent Benny Blanco (37) verlobt und teilt immer wieder persönliche Einblicke in ihr Liebesglück mit ihren Fans. Die Verbundenheit zu ihrer Familie ist nicht nur in öffentlichen Dankesreden spürbar – Selena betont auch in Interviews häufig, wie sehr ihre Mutter und ihre Großeltern sie geprägt haben. Trotz ihres internationalen Ruhms legt die Musikerin Wert auf ihre Wurzeln und feste Freundschaften abseits des Rampenlichts. Mit der Auszeichnung wurde nun auch ihr kulturelles Engagement auf großer Bühne gewürdigt.

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

