Spoiler: "Are You The One?"-VIP endet mit absoluter Premiere

In Folge 20 von Are You The One – Reality Stars in Love steht die neunte Matching Night an. Wieder einmal bangen die verbliebenen 14 Realitysternchen um ihre Gewinnsumme von 110.000 Euro und hoffen darauf, mit ihren Paarungen möglichst viele Lichter anknipsen zu können. Drei Perfect Matches sind ihnen bereits sicher, sieben weitere fehlen noch zum Sieg. In Matching Night Nummer acht konnte der Cast ganze sieben Lichter zum Leuchten bringen – können sie sich dieses Mal verbessern? Die Spannung ist zum Zerreißen, als ein Licht nach dem anderen aufleuchtet. Als das achte Licht angeht, können die Kandidaten ihr Glück kaum fassen, doch dann passiert etwas, was es bei Are You The One? so noch nie gegeben hat: Die Realitystars schaffen es tatsächlich, vor der finalen Matching Night alle zehn Perfect Matches aufzudecken!

Dieses Ende von Staffel vier hätte in Anbetracht der vorhergehenden Folgen wohl niemand erwartet. Die Singles schienen einfach nicht den richtigen Riecher bezüglich ihrer potenziellen Partner zu haben. In einer Matching Night kam es sogar zu einem sogenannten Blackout. Das bedeutet, dass keine der TV-Bekanntheiten mit seinem Perfect Match zusammensaß, weswegen die Gewinnsumme von ursprünglich 200.000 Euro um ganze 50.000 Euro reduziert wurde. Da sowohl Jenny (26) als auch Gabby (35) zudem eine Matchbox-Entscheidung für jeweils 20.000 Euro aus dem Pott verkauft hatten, spielte die Gruppe letztendlich noch um 110.000 Euro.

Das verfrühte Staffelfinale ist jedoch nicht die einzige Premiere, die bei der diesjährigen VIP-Staffel stattgefunden hat. Bei der zweiten Matchbox-Entscheidung wählte die Gruppe Chris Broy (35) und Emmy Russ (25) in die Matchbox, und siehe da: Die beiden stellten sich tatsächlich als Match heraus! "Noch nie zuvor spuckte die Matchbox schon beim zweiten Versuch ein Perfect Match aus", beteuerte Moderatorin Sophia Thomalla (34). Ob aus dem einen oder anderen Perfect Match auch im echten Leben ein Paar werden konnte, wird sich bei der großen Reunion zeigen.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Gabriela Alves Rodrigues, "Are You The One?"-VIP-Kandidatinnen

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin Sophia Thomalla

