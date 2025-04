"Geld, Geld, Geld": Justin Bieber legt sich mit Paparazzi an

Justin Bieber (31) lieferte sich einen lautstarken Streit mit Paparazzi im kalifornischen Palm Springs. Während er mit Freunden auf dem Weg in ein Café war, fühlte er sich von den anwesenden Fotografen bedrängt, die ihn unermüdlich ablichteten und filmten. Als einer der Kameramänner ihn mit einem freundlichen "Guten Morgen" begrüßte, platzte Justin der Kragen: "Nein! Kein guten Morgen! Ihr wisst genau, warum ihr hier seid", entgegnete er scharf. Er warf den Fotografen vor, ausschließlich auf Profit aus zu sein und sagte laut Mirror lautstark: "Geld, Geld, Geld – das ist alles, was euch interessiert. Ihr kümmert euch nicht um Menschen."

Dieser Wutausbruch kommt nicht von ungefähr, denn der Popstar offenbarte erst kürzlich über seinen Instagram-Account, dass er mit starken "Aggressionsproblemen" zu kämpfen habe. In einem emotionalen Post schrieb er: "Ich habe auch Wutprobleme, aber ich will daran arbeiten und weniger reagieren." Seine Offenheit wurde mit einer Reihe von Bildern begleitet, darunter ein altes Kinderfoto sowie ein inniger Moment mit seinem Baby Jack. Doch Justins Verhalten in letzter Zeit gibt Anlass zur Sorge: Insider berichteten, dass er kaum schlafe oder esse und Nachrichten zu unpassenden Zeiten sende, die oft verwirrend seien. Seine Ehefrau Hailey Bieber (28) soll ihre engen Freunde dazu aufgerufen haben, für seinen Zustand zu beten.

Die Sorge um Justin rührt nicht nur aus seiner aktuellen Lebensphase, sondern auch aus Hinweisen seines sozialen Umfelds, das berichtete, dass er sich in einem "manischen Zustand" befinde. Hailey, die seit 2018 mit dem Sänger verheiratet ist, scheint eine konstante Stütze zu sein, doch auch für sie dürften diese Zeiten nicht leicht sein. Trotz seiner herausfordernden Gefühlslage pflegt das Paar oft den Kontakt zu seiner Glaubensgemeinschaft, auf die sich beide in schwierigen Zeiten verlassen. Hailey selbst hat wiederholt betont, wie wichtig ihr Glaube und die Unterstützung ihrer Freunde für ihre Beziehung seien. Mit ihren gemeinsamen Auftritten und liebevollen Momenten zeigen die beiden, dass sie trotz aller Herausforderungen versuchen, als Paar stark zu bleiben.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack im April 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

