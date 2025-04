Gewusst? Bill Kaulitz und Katy Perry schon lange verfeindet

Bill Kaulitz (35), der Sänger von Tokio Hotel, hat kürzlich verraten, dass zwischen ihm und der US-amerikanischen Popsängerin Katy Perry (40) seit Jahren eine Feindschaft herrscht. In einem Interview mit Planet Radio erklärte Bill, dass er Katy für unsympathisch hält und es bereits in der Vergangenheit mehrfach zu Streitereien gekommen sei. Besonders während einer gemeinsamen MTV-Asien-Tour hätten sich die Spannungen gezeigt, wo Diskussionen über Kabinengrößen und Egos für Unruhe sorgten. "Es gab einfach immer Ärger", fügte er hinzu und ließ durchblicken, dass die Sängerin für ihn und die Band kein angenehmer Tour-Kollege war.

Die Differenzen endeten jedoch nicht mit der Tour. 2008 sorgte Katy Perry erneut für Aufsehen, als sie der deutschen Band bei einem ihrer Konzerte in Berlin ihren Song "Ur so gay" widmete – offensichtlich als Seitenhieb. Der Grund: Tokio Hotel hatten bei den MTV Video Music Awards in der Kategorie Best New Artist gegen sie und andere hochkarätige Stars wie Miley Cyrus (32) und Taylor Swift (35) gewonnen. Dieser Sieg schien Katy merklich zu stören, was sie öffentlich zum Ausdruck brachte. Diese und andere Vorfälle haben dazu geführt, dass eine Freundschaft zwischen den beiden Musikstars wohl ausgeschlossen bleibt.

Tokio Hotel und Katy Perry könnten musikalisch kaum unterschiedlicher sein, dennoch kreuzten sich ihre Wege mehrfach auf internationalen Bühnen. Während Katy einst mit Hits wie "Firework" und "Roar" weltweite Erfolge feierte, konnten Tokio Hotel besonders mit ihrem internationalen Debüt "Scream" Fans weit über die deutschen Grenzen hinaus begeistern. Bill, der sich in Interviews oft offen über Persönliches äußert, gibt sich sonst eher diplomatisch, doch bei Katy kennt er offenbar keine Zurückhaltung. "Sie ist nicht die Freundlichste", sagte Bill und ließ keinen Zweifel daran, dass die Vergangenheit zwischen der Band und der Sängerin Spuren hinterlassen hat. Ob es je einen klärenden Moment für die beiden geben wird, bleibt fraglich.

Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

Getty Images Katy Perry, Dezember 2024

