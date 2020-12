Die Mitglieder von Tokio Hotel erinnern sich an eine schwere Zeit in ihrer Bandgeschichte! Zu Beginn ihrer Karriere ging alles ganz schnell: Nach dem Release ihres Debütalbums "Schrei" im Jahr 2005, das sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft hat, folgten Welttourneen und Auszeichnungen. Aber nicht nur Fans scharten sich um die Magdeburger – mit der Zeit zog das Quartett auch Hater an. Und die seien zu allem bereit gewesen: Bill Kaulitz (31) und Co. erinnerten sich an Demos, Steine, die nach ihnen geworfen wurden, und gezückte Messer!

Gemeinsam standen Tokio Hotel jetzt für die TVNow-Doku "Tokio Hotel – zurück zum Nullpunkt" vor der Kamera – und erzählten von purer Gewalt, die ihnen in ihrer 15-jährigen Bandgeschichte entgegengeschlagen sei. So hätten ihre Kritiker sogar gegen ihre Auftritte demonstriert: "Es gab so unglaublich viel Hass, und auch gerade hier in unserer Heimatstadt war es so, dass das quasi eskaliert ist. Die haben die Scheiben draußen eingeschlagen, das war ganz, ganz extrem", erinnerte sich Frontmann Bill.

Auch in der Schweiz sei es in der Vergangenheit mit aggressiven Widersachern zu Zwischenfällen gekommen, die Kriegssituationen geglichen hätten: "Ich weiß noch, dass unser gesamtes Team Panik in den Augen hatte, als wir von der Bühne kamen. Und auf einmal ziehen die die Plane hoch und da kam ein Hagel Steine. Wir wurden auf dem Boden lang geschleift in die Autos rein." Acht Securitymänner seien rund um die Uhr für die Sicherheit der Band verantwortlich gewesen, Hotelzimmer mussten auf Tour gecheckt und Türspione abgeklebt werden. "Wie gefährlich auch manche Situationen an roten Teppichen waren. Da wurden Leuten Messer aus den Händen geschlagen", gab der Bassist Georg Listing (33) preis. Die vier hätten das damals weggelächelt, weil es so unfassbar gewesen sei.

Getty Images Tokio Hotel im Oktober 2014 in Berlin

Getty Images Tokio Hotel, 2010

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im Januar 2010

