Hati Suarez geht bei "Kampf der Realitystars" auf Männerjagd

Hati Suarez sorgt bereits vor ihrem Einzug bei Kampf der Realitystars für Gesprächsstoff. In einer offiziellen Pressemitteilung von RTLZWEI ließ die TV-Bekanntheit durchblicken, dass sie mehr als bereit ist, sich in der Show von ihrer verführerischen Seite zu zeigen. "Ich habe natürlich Bock zu flirten. Also vielleicht ist ja irgendjemand für mich dabei", hofft die Beauty. Die Germany Shore-Bekanntheit geht mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein in das Format und weiß, was sie zu bieten hat: "Ich bin eine hübsche, lustige Person und mit mir kann man tiefgründige Gespräche führen."

Die Auswahl an Single-Männern kann sich bei "Kampf der Realitystars" durchaus sehen lassen. Mit dabei ist zum Beispiel Bela Klentze (36). Nachdem der Schauspieler schon im Forsthaus Rampensau an einigen Flirts beteiligt war, plauderte er kürzlich mit RTLZWEI über seinen Beziehungsstatus und stellte dabei klar: "Ich bin auf jeden Fall Single und bin immer offen, jemanden kennenzulernen."

Es bleibt abzuwarten, ob Bela und Hati in der Realityshow miteinander anbandeln. In der Vergangenheit hat die Influencerin im Fernsehen nicht nur ihr Talent fürs Flirten bewiesen, sondern scheute sich auch nicht davor, handgreiflich zu werden. Beim Wiedersehen von der zweiten "Germany Shore"-Staffel stritt sie sich mit ihrer TV-Kollegin Bellydah und die beiden Damen zogen sich an den Haaren. "Ich bin sehr temperamentvoll und habe ein fieses Mundwerk", resümierte die Brünette danach im Bild-Interview.

RTLZWEI Bela Klentze, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Influencerin

