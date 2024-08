Bald gehts los: Alle Infos zu Toni Kroos' neuer Icon League

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Fußballfans: Das neue Projekt von DFB-Star Toni Kroos (34) steht in den Startlöchern! Bereits am 1. September startet die Icon League – eine Fußball-Kleinfeldliga, die der Profikicker zusammen mit dem Social-Media-Star Elias Nerlich gründete. Bei dem Fußballevent treten 14 Teams an 13 Spieltagen gegeneinander an. Das Besondere: Jede Mannschaft bekommt prominente Unterstützung. So sind in wenigen Wochen unter anderem die Bundesliga-Legende Franck Ribéry (41) oder der Rapper Ski Aggu (26) auf dem Rasen anzutreffen.

Doch damit nicht genug. Auch weitere Fußballgrößen und Berühmtheiten sind in der Icon League mit am Start. Der erfolgreiche Innenverteidiger Antonio Rüdiger führt zusammen mit dem Rapper Luciano (30) das Team FC Berlin City an. Konkurrenz bekommen die Berliner unter anderem von den DNA Athletics – die Mannschaft wird von dem österreichischen Fußballer David Alaba (32) und dem Twitch-Star Niklas Wilson geleitet. Auch weibliche Unterstützung erhält die Kleinfeldliga: Die deutsche Fernsehmoderatorin Laura Wontorra (35) steht zusammen mit dem Investor Nils Glagau (48) an der Spitze des Teams Wontorriors.

Die Mannschaften bestehen aus jeweils zwölf Spielern. Im Fünf-gegen-Fünf werden die Sportler gegeneinander antreten. Eine Partie besteht aus zwei Halbzeiten, die jeweils 15 Minuten dauern. Die Fans müssen sich nichts entgehen lassen, denn alle Spiele der Icon League werden immer montags kostenlos im Livestream auf Twitch übertragen. Das erste Match findet in der Lanxess-Arena in Köln statt. Auch der Ort für das große Finale am 15. Dezember steht bereits fest: Im SAP Garden in München werden sich die zwei besten Teams das letzte Turnier liefern.

Instagram / eliasn97 Elias Nerlich, Gründer von der Icon League

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

