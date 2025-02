Für Linda Nobat war Dschungelcamp "traumatische Erfahrung"

Aktuell können Zuschauer die 18. Staffel des Dschungelcamps im Fernsehen mitverfolgen. Momentan kämpfen noch sechs Stars um die heiß begehrte Krone, die am Sonntag von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) überreicht wird. Im Interview mit Bild enthüllt Ex-Dschungelcamperin Linda-Caroline Nobat (30), die sich 2022 dem Abenteuer stellte, dass die TV-Show für sie eine bewegende Erfahrung war. Das Model stellt klar: "Ich versuche mich da natürlich ein bisschen hineinzuversetzen, wie das gerade so im Dschungel ist, [...] Nichtsdestotrotz finde ich, dass das auch ein bisschen traumatisch ist für mich. Auch wenn ich mir das so angucke. Es ist jetzt ein bisschen weniger geworden über die Jahre hinweg, aber für mich war es einfach eine traumatische Erfahrung."

Linda-Caroline weiß genau, wie es den Stars im Dschungelcamp geht. Deshalb betont sie, dass viele Zuschauer gar keinen blassen Schimmer davon haben, wie belastend die Umstände für die Stars wirklich sind. "Ich bin mir dessen bewusst, dass es halt eben nicht so einfach ist, wie die Leute immer denken", meint sie. Und welcher Teilnehmer könnte ihrer Meinung nach die Strapazen bis zum bitteren Ende aushalten? "Ich hoffe, dass Lilly (48) die Königin wird. Sie ist meine Favoritin", plaudert die Reality-TV-Bekanntheit aus.

In Linda-Carolines Staffel vor rund zwei Jahren sorgte unter anderem auch der Rassismus-Skandal für Schlagzeilen. Während eines Streites mit Janina Youssefian (42) warf die iranisch-deutsche Reality-TV-Bekanntheit ihrer Mitstreiterin im Laufe des Wortgefechts die Worte: "Geh zurück in deinen Busch, wo du herkommst" an den Kopf und musste daraufhin das Lager verlassen. Am Ende konnte sich Linda durch die Zuschaueranrufe den siebten Platz sichern.

ActionPress / gbrci / Future Image Linda Nobat, Model

ActionPress Janina Youssefian im Januar 2024 in Berlin

