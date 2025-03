So sehr bringt "Let's Dance" SelfieSandra an ihre Grenzen

SelfieSandra (25), mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov, sorgt derzeit in der aktuellen Staffel von Let's Dance für Aufsehen. Bei der dritten Show letzten Freitag beeindruckte sie zusammen mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) mit einer sinnlichen Rumba zu "She Will Be Loved" von Maroon 5. Das Publikum im Kölner Studio feierte ihre Performance mit Standing Ovations. Doch hinter den Kulissen der glamourösen Tanzshow quälen die 25-Jährige Selbstzweifel und Druck. In ihrer Instagram-Story sprach sie offen über die mentalen und körperlichen Herausforderungen des Wettbewerbs. Während sie ihre Hautunreinheiten in die Kamera hielt, erklärte Sandra: "Ihr seht, wie viel Stress 'Let's Dance' wirklich ist, wie viel Druck da auch irgendwie hinter ist, weil man natürlich jeden Freitag heftig tanzen möchte."

Doch nicht nur an ihrer Haut mache sich das Training bemerkbar, wie sie weiter berichtete. Die mehrstündigen Trainingstage gingen laut der Content Creatorin ganz schön an die Substanz, sodass sie am Abend immer völlig erschöpft ins Bett falle und sofort einschlafen könne. Doch all das nimmt sie für die einzigartige Tanzshow gerne in Kauf, denn: Aufgeben sei für Sandra zu diesem Zeitpunkt keine Option.

Es liegt also an der Jury und den Zuschauern, wie lange Sandra auf dem "Let's Dance"-Parkett alles geben kann. Große Sorge, aus der Show zu fliegen, musste die Podcasterin bisher allerdings nicht haben. Sie bewegte sich in den vergangenen zwei Liveshows nach Jurypunkten im oberen Drittel. Nachdem sie bereits einen Cha-Cha-Cha, Wiener Walzer und eine Rumba tanzte, geht sie in der kommenden Liveshow mit einem Quickstep an den Start. Ob sie damit wieder die Jury bezaubern kann, können Zuschauer am Freitagabend herausfinden.

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra in der dritten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

