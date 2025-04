So war die Rückkehr ans "Unter uns"-Set für Lars Steinhöfel

Lars Steinhöfel (39) steht wieder für Unter uns vor der Kamera. Nach mehreren Monaten Auszeit ist der Schauspieler an das Set in Köln zurückgekehrt und übernimmt erneut seine Rolle als Ingo "Easy" Winter. Während Easy eine Zeit lang in Irland verweilte, um seinem Adoptivsohn nach einem Unfall beizustehen, ist er nun nach Köln zurückgekehrt. Auch Lars selbst hat sich nach seiner Auszeit wieder im Alltag eingelebt – schneller, als ihm lieb war. "Die erste Woche war ich noch schön entschleunigt, aber irgendwie ist man dann doch wieder im hektischen Arbeitsalltag gefangen", verrät er gegenüber RTL.

Für seine Rolle Easy geht es in der Serie turbulent weiter, denn die alten Konflikte lassen ihn auch nach der Rückkehr nicht los. Besonders das angespannte Verhältnis zu seinem Schwiegervater Benedikt bleibt ein Dauerbrenner. Lars selbst hätte aber einen Wunsch für die weitere Entwicklung: "Ich persönlich als Lars würde mir wünschen, dass Easy und Benedikt mal irgendwann vernünftig miteinander umgehen können", sagt er im Interview. Gleichzeitig finde er es reizvoll, mitzuerleben, wie die zwei charakterlich sehr unterschiedlichen Männer aufeinanderprallen und für Gesprächsstoff sorgen.

In seiner Auszeit reiste der 39-Jährige nicht nur durch Thailand und Bali, sondern unternahm eine kleine Typveränderung: Er färbte sich blonde Strähnchen in seine dunklen Haare. Doch als er ans Set zurückkehrte, musste die neue Frise wieder weichen – die hellen Spitzen wurden abgeschnitten, denn sie passen nicht zu Easy. Für Lars war das etwas traurig, erklärt er im Gespräch mit dem Sender: "Es sind halt die ganzen Erinnerungen an meine Auszeit." Doch er liebe Veränderungen und habe sich auch mit seinem neuen Haarstyle direkt angefreundet.

Lars Steinhöfel, Februar 2025

Lars Steinhöfel, Schauspieler

