Lars Steinhöfel kehrt mit neuem Look zu "Unter uns" zurück

Im November des vergangenen Jahres verabschiedete Lars Steinhöfel (39) sich von seiner Rolle des Easy Winter in Unter uns – zumindest für einige Monate. Der Schauspieler brauchte eine Pause und etwas Veränderung. Weg vom Set in Köln legte er sich eine neue Frisur zu: Er bleichte und blondierte sich die Haare. Am Anfang war die Reaktion auf seine neue Frise eher gemischt. Mittlerweile bekomme er allerdings nur noch Komplimente für die hellen Strähnchen, verrät er im Interview mit RTL. Er selbst gefalle sich so sehr gut – die "Unter uns"-Chefs stünden jedoch etwas anders dazu. Zu seiner Rolle gehören eben dunkle Haare! Deswegen wurde er auch gleich zum Friseur zitiert, wo ihm eine Stylistin die blonden Spitzen abschnitt. Lars scheint es zu bedauern. "Es sind halt die ganzen Erinnerungen an meine Auszeit", sagt er traurig. Doch der neue Haarschnitt gefalle ihm trotzdem. "Ich liebe Veränderungen, auch äußerlich", bestätigt er mit einem Grinsen.

Eine Veränderung hat er während seiner großen Reise durch Thailand und Bali auf jeden Fall hinter sich. Im Gespräch mit dem Sender verrät er, dass er sich jedoch nicht nur äußerlich entwickelt habe. "Meine Auszeit hat mir sehr gutgetan. Ich wollte wieder mehr den Fokus auf mich selbst legen und meine mentale Gesundheit wieder auf Vordermann bringen", erklärt er die Gründe, warum er überhaupt eine Pause gebraucht hatte. Dann fügt er ehrlich hinzu: "Ich würde nicht sagen, dass ein neuer Lars zurückkommt. Ich würde eher sagen, dass ein verbesserter Lars zurückkommt, der mehr auf das achtet, was ihm selber guttut. [...] Ich bin nicht mehr so naiv wie früher."

Der Schauspieler reflektiert im Interview auch die verschiedenen Etappen seiner Reise und kommt zu dem Schluss, dass er die schönste Zeit auf Bali gehabt habe. Er habe dort "Freundschaften festigen" und neue Leute kennenlernen können. Er hatte dabei wohl auch eine bestimmte Person an seiner Seite, die ihm "sehr gutgetan hat". "Mal gucken, was das wird", lässt er beiläufig darüber fallen. Wahrscheinlich meint er mit dieser besonderen Person den Influencer Lukas Küchen. Schon im Dezember erzählte Lars gegenüber Bild, dass er und der ehemalige Mr. Gay Germany sich auf Bali näher gekommen seien. Das war damals wohl "absoluter Zufall – und ein bisschen Schicksal."

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel, Februar 2025

Instagram / absolut_lukas Lukas Küchen und Lars Steinhöfel im Urlaub, Dezember 2024

