Das halten die Zuschauer vom "Are You The One - VIP"-Cast

Jetzt ist es offiziell: Vor wenigen Stunden wurde der komplette Cast der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love bekannt gegeben. Doch wie kommen die Teilnehmer bei den Fans an? Ein Blick in die Kommentare unter dem Instagram-Post zeigt: Die Vorfreude ist groß. "Das wird wild", ist sich ein Fan sicher, während ein anderer schreibt: "Richtig cooler Cast! Bin gespannt, welche Matches zusammengehören und wer sich dann letztendlich wirklich auf emotionaler Ebene findet." Eine Nutzerin betont: "Ich habe maximal hohe Erwartungen." Trotzdem sorgen ein paar Kandidaten wohl auch für eine Überraschung. "Xander? Die sind doch erst gefühlt zwei Wochen getrennt", wundert sich einer über die Teilnahme des Make Love, Fake Love-Stars. Auch dass Joanna, die erst vor Kurzem bei der Normalo-Staffel zu sehen war, dabei ist, hätten die wenigsten erwartet.

Es werden aber auch viele kritische Stimmen laut. "Finde den Cast nicht so berauschend", "bin echt enttäuscht" und "langweilig" schreiben einige Zuschauer, während ein weiterer kommentiert: "Sorry, aber ganz schwacher Cast. Wird eine Kindergartenparty." Die Stimmung unter dem Social-Media-Post zeichnet sich auch in der Promiflash-Umfrage [Stand 24. April 2025, 16:00 Uhr] ab. Auch dort wurden die Leser nach ihrer Meinung gefragt: Von insgesamt 164 Stimmen sind 62 (37,6 Prozent) begeistert von dem neuen AYTO-VIP-Cast. 103 Leser (62,4 Prozent) hingegen hätten sich mehr erhofft.

In der vergangenen Staffel gelang es allen TV-Sternen, ihr persönliches Perfect Match zu finden und den Jackpot von 200.000 Euro damit zu knacken. In diesem Jahr versuchen unter anderem, Sandra Janina (25), Sidar Sahin, Calvin Steiner, Jonny Jaspers, Hati Suarez und viele weitere ihr Glück. Es bleibt spannend, ob auch sie es schaffen werden, in der finalen Matching Night alle zehn Lichter zum Leuchten zu bringen.

