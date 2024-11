Rumer Willis bezeichnet Louetta als die coolste Person

Rumer Willis (36) hat ein bezauberndes Foto ihrer 18 Monate alten Tochter Louetta geteilt und sie als "buchstäblich die coolste Person, die ich kenne" bezeichnet. Die Schauspielerin veröffentlichte kürzlich ein Bild auf Instagram, das ihre kleine Tochter in einem ausgefallenen Outfit zeigt. Louetta posiert vor einem braunen Sofa und trägt eine grüne Jacke, schwarz-weiß karierte Hosen und silberne Stiefel. Das Outfit wird durch eine kleine schwarze Schleife im Haar und eine umgedrehten Sonnenbrille auf der Nase abgerundet.

Die Fans waren begeistert von dem niedlichen Schnappschuss und stimmten Rumer in den Kommentaren zu. Eine schrieb: "Die Coolste der Coolen!" Eine andere kommentierte: "Ja, sie ist das einzige Mädchen, das die umgedrehte Sonnenbrille so rocken kann, so süß." Louetta stammt aus der Beziehung mit ihrem Ex-Freund Derek Richard Thomas, von dem Rumer sich im August getrennt hat. In ihrer Instagram-Story bestätigte sie die Trennung auf die Frage eines Fans, ob sie mit Derek noch zusammen sei. Sie antwortete: "Nein, ich bin jetzt alleinerziehende Mama und wir teilen uns das Sorgerecht. Ich bin so dankbar für Lou. Sie ist das Beste in meinem Leben und ich bin für immer dankbar, dass sie durch diese Beziehung in mein Leben gekommen ist."

Erst kürzlich sprach Rumer mit dem Magazin People über die Persönlichkeit und das Charisma ihrer kleinen Tochter. Sie verglich Louetta mit ihrem Vater Bruce Willis (69), bei dem im Februar 2023 eine Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. "Es ist erstaunlich, dass Louetta dieses verschmitzte Funkeln in den Augen hat!", sagte sie. "Sie hat buchstäblich dieses gewisse Etwas, diesen Charme, dieses Charisma und diesen Schalk, der so typisch für meinen Dad ist. Und ich liebe es, dass sie das hat." Rumer, die ihre Tochter im April 2022 zur Welt brachte, genießt jede Minute mit ihr. Sie betont häufig, wie sehr Louetta ihr Leben bereichert habe. Die enge Bindung zu ihrer Familie, insbesondere zu ihrem Vater Bruce, habe für sie große Bedeutung. Dass ihre Tochter nun Eigenschaften von ihm an den Tag legt, erfülle sie mit großer Freude. Sie verriet auch, wie sehr ihre Familie Louetta liebe und dass sie "ehrlich gesagt die berühmteste Person in unserer Familie" sei.

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

Getty Images Bruce und Rumer Willis, März 2013

