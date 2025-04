So ging es Temptation-Enrico wirklich mit Bildern von Saskia

Saskia und Enrico sind das Temptation Island-Paar, das schon am längsten zusammen ist. Dementsprechend unbeeindruckt zeigte sich Enrico auch beim zweiten Lagerfeuer, als er Bilder von seiner Freundin und Verführer Alex bekam. Er schien sich sicher zu sein, dass der Single-Mann seiner Beziehung nicht gefährlich werden könnte. Promiflash hat nun bei ihm nachgefragt, ob ihm die Bilder wirklich nichts ausgemacht haben. "Die Bilder von Saskia zusammen mit Alex haben mich nicht kaltgelassen", verrät der Reality-TV-Darsteller.

Enrico erklärt seine Reaktion wie folgt: "Ich habe eine starke Bindung zu Saskia und vertraue unserer Beziehung, was mir hilft, gelassen zu bleiben." Die Zuschauer könnten wohl den Eindruck gehabt haben, dass der 28-Jährige seine Gefühle in der Show überspielen wollte. Tatsächlich habe Enrico bewusst darauf geachtet, das Gesehene nicht zu sehr an sich heranzulassen. "Es ist normal, dass solche Situationen Gefühle hervorrufen", gesteht er. Seine Taktik dabei: "Ich versuche, meine Emotionen nicht überhandnehmen zu lassen. Ich denke, es ist wichtig, in solchen Momenten zu vertrauen und nicht zu schnell anzufangen, zu zweifeln."

Bereits beim ersten Lagerfeuer musste der Duisburger mit ansehen, wie begeistert der Verführer von seiner Partnerin ist. Schon nach wenigen gemeinsamen Tagen gestand Alex, bereits Gefühle für die Beauty zu entwickeln. "Ich verknalle mich immer mehr in sie", verriet er seinen Verbündeten in der Frauen-Villa. Von dieser Info schien Enrico ziemlich überrumpelt zu sein. "Es ist natürlich nicht einfach zu sehen, dass jemand anderes Gefühle für meine Freundin entwickelt", gestand er im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / sassy_2709 Saskia, Kandidatin bei "Temptation Island" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sassy_2709 Enrico und Saskia um Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige