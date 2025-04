Timothée Chalamet soll Justin Bieber eine große Stütze sein

Timothée Chalamet (29) und Justin Bieber (31) haben in Hollywood eine unerwartet enge Freundschaft entwickelt. Die beiden Stars sollen sich immer häufiger in Los Angeles treffen, oft abseits neugieriger Blicke in Hotelcafés. Der US-Schauspieler steht dem Sänger offenbar mit Rat und Tat zur Seite – und das mit vollem Verständnis für Justins Herausforderungen. Wie ein Insider gegenüber der Daily Mail berichtete, verbindet die beiden der frühe Einstieg ins Rampenlicht: Timothée startete bereits als Teenager in seiner Schauspielkarriere, Justin wurde mit YouTube-Videos zum globalen Popstar. Die beiden sollen sich durch Timothées Freundin Kylie Jenner (27) und Justins Ehefrau Hailey Bieber (28) kennengelernt haben.

Beide haben bereits als Teenager den Einstieg ins Showgeschäft gewagt und mussten früh lernen, mit Ruhm umzugehen. Während Justin praktisch von Kindesbeinen an im Rampenlicht stand, feierte auch Timothée sein Schauspieldebüt bereits mit 13 Jahren – beide kennen somit den Erfolgsdruck von Hollywood. Gerade diese geteilten Erfahrungen sind es, die sie so eng zusammenwachsen ließen – Timothée soll Justin oft mit Tipps zur Seite stehen, wenn dieser mit den Schattenseiten des Ruhms und den ständigen Paparazzi zu kämpfen hat. Wie die Quelle weiter verriet, rät der Dune-Star dem Sänger oft zu Gelassenheit: "Du darfst das alles nicht so ernst nehmen und musst einfach du selbst sein." Demnach gilt er für Justin als "Fels in der Brandung".

Der Alltag im Rampenlicht bleibt für Justin jedoch weiterhin eine große Herausforderung. Erst am Freitag machte der Vater eines Sohnes seinem Ärger über Paparazzi Luft und veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie er und Hailey auf Schritt und Tritt verfolgt werden. "Das muss aufhören", schrieb er zu seinem Post. Das Video hat mittlerweile über 23 Millionen Views und löste eine Welle der Anteilnahme aus.

ActionPress / Backgrid Justin Bieber im April 2025

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, März 2025

