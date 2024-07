Nach Unfall: Gordon Ramsay kann endlich wieder Rad fahren!

Gordon Ramsay (57) geriet Mitte Juni in einen Fahrradunfall, der ihn mit schweren Blutergüssen zurückließ. Gezwungenermaßen konnte der Gastronom deshalb lange keinen Sport machen. Doch jetzt meldet sich der Fernsehkoch mit einem fröhlichen Instagram-Video von einer Fahrradtour zurück. Gemeinsam mit seinem Sohn Oscar (5) radelt er an einem Fluss in Cornwall entlang und schwärmt: "Es ist so schön, wieder zurück auf dem Rad zu sein!" Sein Nachwuchs fährt ihm allerdings beinahe davon. "Mach langsamer, sonst erwischt dich die Polizei beim Rasen!", scherzt der gut gelaunte Familienvater.

Vor ihrem Ausflug haben Vater und Sohn natürlich die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. "Der Helm sitzt, die Gänge sind intakt, die Augen auf der Straße, okay? Guter Junge!", versichert er sich während der Fahrt noch einmal bei Oscar. Auch nach seinem Unfall wies der "In Teufels Küche"-Star auf dieses wichtige Thema hin: "Am meisten dankbar bin ich für meinen Helm, der mein Leben gerettet hat." Im Netz zeigte er damals seinen lila angelaufenen Oberkörper und nannte sich eine "violette Kartoffel".

Neben Oscar hat der Chefkoch noch fünf weitere Kinder. Nur ganz selten sieht man die große Truppe gemeinsam, doch am britischen Muttertag hatte Tana Ramsay (48) ein süßes Bild auf Social Media gepostet. Darauf waren der Fünfjährige und seine Geschwister Megan, Holly, Jack, Matilda und Jesse James zu sehen gewesen. Gemeinsam hatten sie vor einem traumhaften Sonnenuntergang im Garten der Großfamilie posiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / gordongram Gordon Ramsays Prellung

Anzeige Anzeige

Instagram / tanaramsay Gordon Ramsays Kinder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Gordons Video von der Fahrradtour? Sehr schön. Ich freue mich, dass es ihm gut geht. Er sollte sich besser auf die Straße konzentrieren und kein Video machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de