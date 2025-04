Simone Lugner belasten derzeit zwei Gerichtsprozesse

Simone Lugner steht derzeit vor gleich zwei nervenaufreibenden Gerichtsterminen: Im Juni soll die Verhandlung starten, in der es um einen Schaden von 14.000 Euro an der Luxus-Limousine von Richard Lugner (✝91) geht, die Simone verursacht haben soll. Die glamouröse Witwe des Unternehmers bleibt trotz der drohenden Kosten und eines abgelehnten Vergleichs gelassen. "Bis dahin verschwende ich keinen Gedanken daran", erklärte sie im Gespräch mit oe24. Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Finale von "Dancing Stars" muss Simone als Zeugin in einem weiteren Prozess aussagen. In einem Wiener Radiostudio wurde sie von einem Mann mit dem Tod bedroht – nun wird dem mutmaßlichen Täter wegen "gefährlicher Drohung" der Prozess gemacht.

Besonders bitter für Simone: Der zweite Gerichtstermin findet nur zwei Tage vor dem großen Tanz-Finale statt. Egal, ob Simone das Finale von "Dancing Stars" erreicht oder nicht – sie muss, wie alle Kandidaten, an diesem Abend auftreten und eine Choreografie einstudieren. Der Gerichtsmarathon bedeutet für sie also eine doppelte Belastung, da sie durch die Aussage am Gericht wertvolle Trainingszeit verliert. In beiden Verfahren wird Simone von ihrem Anwalt Florian Höllwarth vertreten, der bereits zahlreiche Prominente durch schwierige Verfahren begleitet hat.

Privat durchlebt Simone eine herausfordernde Zeit. Seit dem Tod ihres berühmten Ehemanns Richard im August 2024 steht sie nicht nur alleine da, sondern muss sich auch mit dessen Erbe und öffentlichen Erwartungen auseinandersetzen. Seit jeher begleitet die Öffentlichkeit bei Simone sowohl das Glamouröse als auch das Drama. In Interviews gab sie oft Einblicke in ihr Innenleben, zeigte sich kämpferisch, aber auch verletzlich. Die Teilnahme an "Dancing Stars" sieht sie als Möglichkeit, wieder Lebensfreude zu schöpfen, auch wenn private Belastungen und rechtliche Streitigkeiten aktuell im Hintergrund an ihr zehren. Unterstützt wird sie dabei von Weggefährten und Freundinnen, auf die sie sich vor allem seit dem Verlust von Richard besonders verlässt.

Anzeige Anzeige

Instagram / danilo_campisi Simone Lugner mit ihrem "Dancing Stars"-Partner Danilo Campisi

Anzeige Anzeige

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

Anzeige Anzeige