Blake Lively legt sexy Auftritt in Weiß bei Filmpremiere hin

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) sorgten am Sonntagabend in New York City für Aufsehen, als sie gemeinsam zur Premiere von Blakes neuem Film "Another Simple Favor" erschienen. Die bekannte Schauspielerin glänzte bei ihrem sexy Auftritt in einem auffälligen weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt, das ihre Silhouette gezielt unterstrich. Ihr Auftritt wurde mit auffälligen Schmuckstücken, glamourösem Make-up und Wellen im offenen Haar abgerundet. Ryan zeigte sich im passenden grauen Anzug an ihrer Seite und wirkte sichtlich verliebt an der Seite seiner Partnerin.

Nur wenige Tage zuvor hatte sich Blake bei der Time100 Gala sehr nachdenklich gezeigt. Dort wurde sie als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres geehrt. In ihrer Rede sprach die Gossip Girl-Darstellerin über die Erfahrungen ihrer Mutter Elaine, die in der Vergangenheit einen schweren sexuellen Übergriff durch einen Arbeitskollegen erlebt hatte. Blake schilderte, wie eine fremde Frau durch das Teilen ihrer eigenen Geschichte ihrer Mutter das Leben retten konnte. Sie nutzte die Bühne, um die Kraft weiblicher Solidarität zu betonen und warnte davor, dass Frauen oft in allen Lebensbereichen nicht wirklich sicher seien. Außerdem bedankte sie sich öffentlich bei Männern wie Ryan, "die freundlich und gut sind, wenn niemand zuschaut", wie das Magazin Time berichtete.

Hinter der perfekten Roten-Teppich-Fassade gelten Blake und Ryan seit Jahren als eines der Traumpaare Hollywoods. Das Power-Couple ist seit 2012 verheiratet und hat gemeinsam vier Kinder. Auch der Umgang der beiden miteinander sorgt immer wieder für Begeisterung bei Fans: Sie übertrumpfen sich gegenseitig mit charmanten Sprüchen und liebevollen Gesten – ob nun auf Social Media oder auf dem roten Teppich. Zu der anhaltenden juristischen Auseinandersetzung zwischen der TV-Bekanntheit und ihrem einstigen Co-Star Justin Baldoni (41) halten sich beide jedoch überwiegend öffentlich zurück. Die 37-Jährige meinte in ihrer emotionalen Rede lediglich: "Ich habe so viel zu den letzten zwei Jahren meines Lebens zu sagen, aber heute ist nicht der richtige Moment dafür."

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und ihre Mutter Elaine Lively, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspieler

Anzeige Anzeige