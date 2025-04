Neue Vorwürfe im Rechtsstreit von Blake Lively und Justin

Die Schauspieler Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) liefern sich weiterhin eine erbitterte juristische Auseinandersetzung, bei der nun neue Vorwürfe publik wurden: So existiert eine Klage von Justins Filmstudio Wayfarer und der PR-Chefin Jennifer Abel gegen die vormalige Publizistin Stephanie Jones – insgesamt 14 neue Beschwerden wurden beim Gericht in New York eingereicht. Inhaltlich geht es laut Daily Mail um mutmaßliche Datendiebstähle, Verleumdung und fragliche Arbeitsweisen.

Die neuesten Schriftsätze werfen der ehemals sowohl für Blake als auch für Justin arbeitenden PR-Managerin Stephanie vor, durch unerlaubten Zugriff auf private Nachrichten Informationen weitergegeben und durch "psychische Lesungen" – also mutmaßlich esoterische Praktiken – gezielt Gerüchte über Kolleginnen gestreut zu haben. Unter anderem soll Stephanie behauptet haben, Jennifer sei eine Alkoholikerin und spielsüchtig – angeblich erfahren durch eine "Hellseherin". Der ursprüngliche Streit um den Film It Ends With Us schlägt damit immer höhere Wellen. Erst kürzlich gelangten Vorwürfe über eine Scheinklage durch Blakes Team an die Öffentlichkeit – angeblich, um heimlich an brisante Textnachrichten zu gelangen. Stephanies Anwälte weisen indes alle Anschuldigungen als substanzlos und abwegig zurück und bezeichneten die jüngsten Vorwürfe gegenüber Daily Mail als "Ablenkungsmanöver" und "entkräftete Verschwörungstheorien", während Blakes Anwälte weiterhin auf Zugang zu entscheidenden Beweisen pochen.

Abseits der juristischen Schlammschlacht gibt sich Blake bei öffentlichen Terminen nach außen gefasst. Bei der Time 100-Gala gewährte sie jüngst jedoch einen seltenen Einblick in ihr Innenleben: "Ich habe so viel über die letzten zwei Jahre meines Lebens zu sagen, aber heute ist nicht der richtige Ort", erklärte sie laut dem People Magazin. In ihrer fast sechsminütigen Ansprache ging es um Überleben, das Teilen von Erfahrungen und das Gefühl von Unsicherheit, dem Frauen sich immer wieder stellen müssten.

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

ActionPress / Kevin Mazur / NBC via Sipa USA Blake Lively im Februar 2025