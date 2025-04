Darum entschied sich Jessica Hnatyk für eine zweite Brust-OP

Jessica Hnatyk (24) hat sich erneut unters Messer gelegt. Auf Instagram teilt die Reality-TV-Bekanntheit nun Details von ihrer zweiten Brustvergrößerung – unter anderem auch den Grund für ihren Wunsch nach einem weiteren Eingriff. "Ich hatte vor vier Jahren bereits eine Straffung plus Vergrößerung, da ich damals wegen Gewichtsschwankungen an Volumen verloren habe. Nach der ersten OP ist meine Brust leider in kurzer Zeit extrem nach außen gewandert", beklagt Jessica und fügt hinzu: "Außerdem hatte ich [...] kaum Volumen, wenn ich keinen BH getragen habe, was eigentlich nicht Sinn der Sache war."

Im zweiten Eingriff habe sie die vorherigen 295-CC-Implantate durch deutlich größere 505-CC-Exemplare ausgetauscht. Die Hintergründe lässt sie in ihrer Instagram-Story von ihrem behandelnden Chirurgen erläutern. "Du wolltest ja auch, dass du ein schönes, volles Dekolleté hast", meint der Mediziner, während Jessica fleißig nickt. Nun heißt es abwarten – bis ein solcher Eingriff vollständig verheilt ist, kann es ganz schön dauern. Der Arzt der Ex on the Beach-Bekanntheit erklärt: "Das meiste der Schwellung ist nach drei, vier Wochen weg. Aber dass es wirklich wieder schön weich ist, dass sich die Brust wieder regeneriert hat, kann schon zwischen einem halben Jahr und einem Jahr dauern."

Jessica scheint auch privat nach einem herausfordernden Jahr ihr persönliches Glück gefunden zu haben. 2024 nahm sie mit ihrem Ex-Freund Germain an Temptation Island V.I.P. teil – ihre Beziehung überstand den ultimativen Treuetest jedoch nicht. Stattdessen zog die 24-Jährige aus der frisch bezogenen Pärchenwohnung wieder aus und ging zurück in ihre Heimat nach NRW. Im Februar 2025 gab sie pünktlich zum Valentinstag bekannt, wieder in einer Beziehung zu sein.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk im Dezember 2024

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

