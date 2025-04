Tom Cruise und Ana de Armas heizen erneut Dating-Gerüchte an

Tom Cruise (62) und Ana de Armas (36) verbringen schon wieder Zeit zusammen. Bereits seit einigen Monaten wird spekuliert, ob die beiden Schauspieler sich daten. Nun dürfte die Gerüchteküche weiter brodeln, denn Paparazzi halten auf Fotos fest, wie sie gemeinsam an einem Filmset ankommen. Wie People berichtet, kamen Tom und Ana am Sonntag in der spanischen Hauptstadt Madrid an, nachdem sie zuvor zusammen nach London geflogen waren. In Begleitung zweier Vierbeiner stiegen sie aus Toms privatem Hubschrauber. In Madrid sollen der Hollywoodstar und die James Bond-Darstellerin allerdings wegen eines neuen Films sein, nicht aus privaten Gründen.

Dass die Chemie zwischen Ana und Tom stimmt, ist nicht zu übersehen: Immer wenn die beiden zusammen gesehen werden, scheinen sie beste Laune zu haben. Allerdings soll es keine romantischen Gefühle geben, behauptete ein Insider im Gespräch mit dem Magazin. Die Quelle erklärte vergangenen Monat, dass die gebürtige Kubanerin und der 62-Jährige zusammen mit ihren Agenten in Großbritannien gewesen seien, um eine "mögliche Kollaboration zu besprechen". Es habe "keine romantische Verbindung" gegeben, sie seien nur gute Freunde.

Zu haben wären sie allerdings beide. Tom ist seit geraumer Zeit Single und konzentriert sich offenbar auf seine Arbeit. Zuletzt gab es im Dezember Spekulationen um eine frische Romanze mit der Promi-Agentin Maha Dakhil, das schien aber im Sande zu verlaufen. 2023 soll Tom einige Monate die Russin Elsina Khayrova gedatet haben, aber auch daraus wurde wohl nichts Offizielles. Ana führte zuletzt eine sehr medienpräsente Beziehung mit Ben Affleck (52). Die beiden lernten sich 2019 am Set ihres gemeinsamen Films "Deep Water" kennen. Nach zwei Jahren Liebe zerbrach ihre Beziehung aber schon wieder. Kurz nachdem mit Ben Schluss war, soll die 36-Jährige den Tinder-Boss Paul Boukadakis (41) gedatet haben. Aber auch diese Beziehung hielt nur wenige Monate.

Backgrid / ActionPress Schauspieler Tom Cruise in London, Juni 2024

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas, Juli 2020

